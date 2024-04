Luis Rubiales, detingut en aterrar a Espanya

Luis Rubiales ha avançat la seva tornada a Espanya, prevista per al dissabte 6 d'abril, i aquest mateix matí ha aterrat a Barajas. Segons va avançar La Vanguardia, Rubiales ha viatjat en el vol Air Europa UX 88. La seva sortida de Santo Domingo va ser a les 21.06 h. i estava previst que aterrés a les 10.30 h., si bé el seu vol anava amb una mica de retard.

Segons informa SPORT, Rubiales ha abandonat l'aeroport en una furgoneta de la Guàrdia Civil. Per tant, no sortirà per la porta de la terminal, on l'esperen uns 100 representants dels mitjans de comunicació.