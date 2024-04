La selecció dels Estats Units prepara els Jocs a TorreMirona

La selecció olímpica dels Estats Units s’ha concentrat durant una setmana a les instal·lacions de l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata per preparar-se per als Jocs Olímpics de París 2024. El conjunt dirigit pel seleccionador Marko Mitrovic ha aprofitat l’estada per disputar un partit amistós contra Guinea al camp de gespa natural que hi ha a TorreMirona, que va acabar amb victòria a favor dels americans gràcies als gols de Yow, Harriel i Gómez (3-0).

La convocatòria dels Estats Units ha estat formada per 22 futbolistes, dels quals la majoria competeixen a la MLS. El seu debut als Jocs està fixat per al 24 de juliol.

Aquest 2024, al complex empordanès s’hi han allotjat el FC Lausana–Sport suís, el Pio FC masculí i femení de la Kings League i la Queens League, i els Dragons Catalans de Perpinyà de rugbi a 13.