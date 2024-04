Tres gironines jugaran amb la selecció catalana aquest diumenge a Palamós

La selecció catalana torna aquest diumenge, després de cinc anys d’aturada, i ho farà a Palamós amb una gran cartellera de futbolistes, entre les quals hi ha les gironines Esther Sullastres (Sevilla), Berta Bou (Llevant Les Planes) i Fatou Kanteh (Vila-real). Així ho va revelar ahir Xavi Llorens en la presentació de la llista de les 20 convocades per al partit que enfrontarà Catalunya amb el Paraguai (12:00 hores/TV3) a l’estadi Palamós-Costa Brava.

El duel internacional, que servirà d’acte de clausura del 125è aniversari del Palamós, també representarà l’estrena del tècnic a la banqueta de Catalunya. «Podríem jugar contra Espanya si tinguéssim totes les catalanes. El futbol femení català no s’acaba amb Alèxia ni Aitana, ni amb el Barça. Hi ha moltes jugadores amb molt talent», va assegurar Llorens referint-se a les baixes obligades de les concentrades amb la selecció espanyola, des de l’absoluta -on hi ha citada Laia Codina- fins a la sub-23 i sub-20. Això, però, no va impedir al seleccionador, que va tancar la llista tot just mitja hora abans d’anunciar-la, convèncer figures com Marta Torrejón (Barça), Leila Ouahabi (Manchester City) o Vicky Losada (Brighton & Hove Albion WFC).

El vicepresident i delegat de la Federació Catalana de Futbol (FCF) a Girona, Jordi Bonet, coincideix que «la convocatòria és atractiva»: «Com és lògic, les jugadores que van amb la selecció espanyola no podran venir, però, tot i així, s’han posat a disposició de la selecció catalana i han firmat unes samarretes que se sortejaran durant el partit. Malgrat tot, tindrem les millors jugadores que hi podria haver. Totes volien venir. És d‘agrair el seu esforç».

La selecció catalana es concentrarà dissabte a Palamós i l’endemà rebrà al Paraguai, que aquests dies s’està preparant a l’Hotel TorreMirona Golf & Spa de Navata.

El futbol gironí treu múscul

Que el retorn de la selecció catalana sigui a Palamós és d’allò més significatiu, sent una mostra del bon estat de salut en què es troba el futbol gironí. «Sempre s’ha dit i es pot comprovar. A Catalunya, hi ha quatre grups de Primera Divisió femení aleví, dos són a Barcelona i dos a Girona. No ens podem comparar amb el Barça ni l’Espanyol, però tenim clubs històrics com el Cabanes o el Breda i cada vegada més clubs tenen equips femenins. Som un referent en les categories de base, només ens falta fer el salt a les categories superiors. Tant de bo el Porqueres i el Girona, que ocupen les posicions capdavanteres de Preferent i estan lluitant per l’ascens puguin pujar. Estem formant molt bones jugadores. La Fatou mateix, ve del Porqueres», explica Bonet.

La FCF confia emplenar el camp del Palamós. El preu de les entrades és simbòlic, de 3 euros, i tindrà una vessant solidària perquè la recaptació anirà destinada íntegrament a la Fundació Oncolliga Girona. De moment, se n’han venut prop de 2.500. L’aforament de l’estadi rondaria les 3.400 persones. «Hem d’accelerar aquests dies per aconseguir omplir l’estadi. El repte és arribar a les 3.000 persones. Som conscients que l’horari no és ideal, perquè es juguen molts partits a aquella hora, però ens l’ha marcat TV3 per fer la retransmissió. Aquest partit ha de ser una atracció per tothom, sobretot per a la gent de la Costa Brava», diu Bonet. Entre les moltes sorpreses que hi ha preparades per a l’ocasió, hi ha una actuació de la Suu.

El partit de la selecció catalana contra el Paraguai coincidirà amb l’encontre del Girona femení a Montilivi. «Ja és mala sort haver coincidit en horaris, però per logística ha estat impossible canviar-los. Ningú es vol fer ombra», apunta Bonet.