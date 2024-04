«A vegades potser sí que ens falta algú amb més 'mala folla', jo soc una altra mena de líder»

S'ha reconciliat l'equip amb Fotis Katsikaris després del mal partit de Màlaga?

Sí. Són coses que passen. Vam tenir un partit on no vam donar la resposta que volíem, sabent que era una sortida molt complicada. Aquest toc d'atenció ens pot anar bé per afrontar els partits que queden amb una mica més de gana i d'ambició.

Si hagués passat un cop, seria un accident, però havent sortit escaldats de Barcelona, Lugo, Andorra, Màlaga... de què estem parlant?

Generalment ens passa lluny de Fontajau. Això vol dir que fora de casa hem d'estar més concentrats. No hi ha excuses, has de lluitar i mostrar ambició sempre, i no es pot desconnectar mai. A casa potser estem perdent de 10 i som capaços de reaccionar, segurament gràcies al nostre públic, i a fora hem de saber sortir-nos-en d'aquestes situacions entre nosaltres.

S'ha fet un equip, hi ha un bon vestidor?

Sí, hi ha un molt bon vestidor i molt bones persones. Potser ens falta una mica d'experiència en una lliga tan dura com aquesta. Molts jugadors no havien jugat mai a la pista del Breogán i no s'imaginaven que fos un camp tan complicat. Els veterans estem intentant explicar que fora de casa és molt difícil guanyar a l'ACB i que hem d'estar més junts i concentrats. Una mica també va això amb el caràcter dels jugadors, i això no es pot canviar.

A vegades fa la sensació que fa falta un líder? Vostè podria assumir aquest rol?

Tenim jugadors amb prou caràcter per ser líders, però també és veritat que hi ha molts tipus de líders. Un líder que jugui molts minuts, amb molt pes, potser és una figura que ens manca, però també un líder pot ser algú amb molta experiència a la lliga, que sàpiga sortir d'aquestes situacions, i jo ja les he viscut. Jo estic intentant assumir aquest lideratge, sempre ho he fet bé en la meva carrera, a vegades potser sí que ens falta aquest caràcter, o algú que tingui més 'mala folla'. A vegades això pot despertar alguns jugadors, però jo això no ho tinc. Soc un altre tipus de líder.

A vostè li falta aquesta 'mala folla'?

No és que em falti, és que tampoc la vull tenir. Amb això s'hi neix o no s'hi neix. Jo he tingut companys a qui els surt de manera molt natural i fàcil. Aquí hi ha molt bones persones, potser sí que faltaria algú que en un moment determinat fes un parell de crits. Jo quan ho faig, ho faig diferent. Intento anar parlant molt amb tothom. La meva manera de liderar és portar-se bé amb tothom i m'ha funcionat durant tota la meva carrera.

Què va venir a fer a Girona?

Em va agradar molt el projecte que em va presentar en Marc (Gasol). En aquestes alçades de la meva carrera el meu objectiu ja no és triomfar jo, o jo sortir amb bons números, ara vull intentar ajudar el club a continuar creixent i consolidar-se a l'ACB. Penso en el col·lectiu, en consolidar-me en un club que em feia molt bona pinta, en una ciutat que ja sabia que m'agradava. Abans, egoistament, mirava més pels meus números, o per on jugaria més minuts. Estava a l'AEK Atenes i em van oferir la renovació. Sabia que allà jugaria 30 minuts i faria bons números, però volia agafar aquest repte a Girona. Estic content amb la meva decisió.

Per a què ha servit l'arribada de Fotis Katsikaris?

Per posar més ordre a l'equip, abans jugàvem més a lo loco. A vegades ens faltava més equilibri, que no tot fos córrer, hi va haver moments que ens va anar molt bé, però vam arribar a un punt que no acabàvem de créixer. Ens vam estancar. Ens faltava alguna cosa nova. Van arribar jugadors nous, i tampoc va acabar de funcionar. Després de set derrotes seguides, necessitàvem un canvi.

El mateix Marc Gasol va admetre que s'havia produït una fractura entre els jugadors i Salva Camps.

Camps és un entrenador molt exigent i va arribar un punt que sí que hi havia una fractura entre l'staff i els jugadors. Els missatges no acabaven d'arribar del tot clars, ni amb la mateixa energia, ni l'equip se'ls creia tant. Portar tantes derrotes seguides fa mal. I més en un vestidor amb poca experiència com el nostre.

Se sent més còmode ara?

Aquesta temporada he tingut més alts i baixos que la passada, que vaig començar jugant menys i vaig acabar amb minuts i trobant-me molt còmode. Aquest curs estic intentant liderar el vestidor tot i que en alguns partits soc més protagonista que en d'altres. M'ha costat adaptar-me a això. Al final tots els jugadors volem jugar i ajudar l'equip.

Parla més amb Katsikaris que amb Salva Camps?

Sí, no crec que sigui cap secret si dic que Fotis parla més amb tots. Es comunica més. Camps no hi creia tant, o no pensava que fos important. La gestió de grup és molt important per a l'entrenador i en l'època de Salva ens va faltar una mica.

El mateix vestidor era conscient que aquell 3-0 d'inici era d'alguna forma irreal?

Veníem d'una pretemporada on no havíem fet, precisament, coses magnífiques. Estàvem agafant la idea del tècnic i allò ens podia donar força i optimisme per continuar creient en la seva idea. Vam guanyar el València, va ser un espectacle el triomf contra el Gran Canària... però allò a poc a poc es va anar diluint, els equips sabien a què jugàvem.

Venint de Màlaga, què es pot esperar a Tenerife?

Volem recuperar el nostre joc. Veníem de dos partits molt bons a casa, contra València vam competir molt bé i davant del Manresa, llevat de cinc o deu minuts, el partit va ser molt seriós i vam tenir caràcter per fer una reacció molt bona. Hem d'oblidar Màlaga i tornar a ser nosaltres.

Quants partits falten per tenir la permanència a la butxaca?

Això ho diran les matemàtiques. Nosaltres anem partit a partit. A final de temporada sempre passa que els de baix solen guanyar partits que no hi comptes, nosaltres també mirarem de guanyar el màxim de partits possibles tot i que ara ens ve un tram de calendari difícil. Tenim tres victòries de marge.

El vestidor té ganes de reivindicar-se?

Derrotes com la de Màlaga no agraden a ningú. Hi ha molts sentiments. A vegades sembla que els jugadors no en tinguem, de sentiments. L'equip està picat i amb ganes de demostrar que ho pot fer millor. Hi ha jugadors que com aquell qui diu estan començant la seva carrera esportiva i que aquest any vagi bé també és important per a ells. I els que estem més consolidats a Girona desitgem veure el club el més amunt possible a l'ACB. A tots ens va fer mal el que va passar a Màlaga.

Què li van semblar les declaracions de Pedro Martínez després del partit amb el Manresa, acusant-lo de simular una falta?

Me les van enviar al cap de quatre o cinc dies, perquè intento no mirar massa la premsa. No hi estic d'acord, en el que diu. Tinc una molt bona relació amb ell. En la primera acció també s'ha de premiar una mica els jugadors intel·ligents, i quan rebo la falta estic en acció de tir. En l'altra potser sí que em fico una mica al cilindre, però a mi em surt sang de dins la boca, podem discutir si era o no falta, però flopping segur que no.

Què li falta al Bàsquet Girona per consolidar-se a la lliga i mirar amunt, fins i tot a Europa?

El club està fent els passos ben fets. L'any passat es van fer les coses bé, tot i que en els últims nou o deu partits ho vam fer força malament i vam patir més del compte. Hem d'anar creixent cada any de mica en mica.

Acaba contracte aquesta temporada. Li agradaria renovar, li han ofert aquesta possibilitat?

Algun cop ja he dit que estic molt content a Girona. Hem d'acabar bé aquesta temporada, ara el més important és salvar la categoria i quedar el més amunt possible. Després ja en parlarem. No hi ha pressa. Vaig venir amb un objectiu que li explicava abans i les coses s'estan complint. Penso que les dues parts estem contentes, però n'hem de parlar.

On ha sigut més feliç jugant a bàsquet i on li hauria agradat jugar i no ho ha pogut fer?

Probablement, on he sigut més feliç ha estat a l'Unics Kazan, jugant Eurolliga, amb uns records molt bons. M'hauria agradat anar al Panathinaikos, vaig estar-hi a prop un parell de cops. M'hauria agradat perquè a la meva àvia li agradava molt aquell equip.

Com celebra les victòries i com oblida les derrotes?

Amb tot l'equip. Les dues coses. I també amb la família i els amics. Estem molt tensos tota la setmana perquè després dels partits hi continuem estant.

He llegit que ve de família de banquers i que això l'ha ajudat a l'hora d'invertir el que ha guanyat amb el bàsquet.

Tinc negocis, hi ha una cosa que m'agrada molt, que m'ajuda a desconnectar del bàsquet, que és el meu joc Ring Fantasy, un joc per a mòbil i iPad, que l'any que ve estarà també a l'ordinador. Hem agafat un d'antic, que es deia Jugones, hem creat una aplicació i té molta acceptació. També he fet moltes inversions en l'àmbit bancari. Però el que més m'agrada és el bàsquet, encara tinc corda, i quan em retiri m'agradaria seguir-hi vinculat.

Subscriu-te per seguir llegint