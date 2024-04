Futbol gironí: 10 camins cap als títols

Al futbol regional gironí li queden dos mesos per acabar la temporada i per decidir 10 títols de campions, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana. El compte enrere ha començat per un grapat d'equips que opten a aixecar la copa, alguns dels quals el tenen bastant encarrilat. Els actuals líders de les lligues i amb opcions de títol en l'àmbit gironí són l'Olot (Tercera RFEF), Juventus de Lloret (Segona Catalana), Sauleda, Vilablareix i Abadessenc (Tercera Catalana) i Esplais, l'Escala B, Montagut, Vilablareix B i Base Vilobí (Quarta Catalana).

Els líders del futbol regional gironí / DDG

TERCERA RFEF

L'Olot és el líder indiscutible i ja té 12 punts de coixí respecte al seu immediat perseguidor, l'Hospitalet, quan queden set jornades per acabar. El conjunt de Pedro Dólera, vigent subcampió de la Copa Catalunya Absoluta, ja ha tret la calculadora per intuir quan aixecarà el títol i retornarà, de manera directa, a la Segona RFEF només un any després. Tenir el pitxitxi (Marc Mas, amb 16 gols) i el porter menys golejat (Eric Mourin) sempre és sinònim d'èxit.

SEGONA CATALANA

Per sota Tercera RFEF, ni a la Lliga Elit ni a Primera Catalana hi haurà un campió gironí. Mentrestant, a Segona Catalana el Juventus de Lloret mana des del principi. Els de Sheshi Skender encapçalen el grup amb dos punts més que el Torroella de Montgrí i amb un partit pendent per jugar contra el Calonge, l'1 de maig. El Juventus de Lloret es va crear fa cinc anys com una de les franquícies que té el club de la Vecchia Signora arreu del món i vol continuar progressant a Primera Catalana. A Primera puja el campió directament i el segon i el tercer juguen el play-off.

El Juventus de Lloret / DDG

TERCERA CATALANA

De Tercera a Segona Catalana només puja el primer mentre que el segon ni promociona. Al grup 1, el Sauleda ja pensa en el derbi amb el Palafrugell de la temporada vinent com a equip de Segona. Els nois de Jose Márquez tenen set punts de marge respecte al Roses City i nou amb el Sant Pere Pescador, que té un partit menys. Els baix-empordanesos només han tingut un mes crític, el gener (dos punts de dotze), però la resta del curs s'han mostrat infal·libles. El Sauleda era equip de Quarta el 2018 i mai ha jugat més amunt de Tercera Catalana.

El Vilablareix viu una situació similar en el grup 2. En tretze anys de vida el seu sostre és la categoria a on està ara. El camí cap a Segona el va encarrilar en plena Setmana Santa perquè es va imposar, en un duel pendent, al camp del seu rival directe, l'Arbúcies, segon classificat (1-3). El conjunt de Francesc Gala i Juli Sunyer té set punts de coixí quan resten set jornades per acabar.

Al grup 3, la lluita pel lideratge és més aferrissada. L'Abadessenc és el líder amb dos punts més que l'Amer, amb qui té el goal average igualat (2-2 i 0-0) i una diferència de gols actual de +10. L'equip de Sant Joan, entrenat des del febrer per Jordi Boix, que substitueix Jordi Molera, busca el seu ressorgir particular: va competir a Primera Catalana fa vuit anys i des del 2019 que està ancorat a Tercera.

QUARTA CATALANA

De Quarta a Tercera puja directe el campió i el vencedor del nou format de play-off entre el segon i el sisè classificat. L'Esplais, que duu un any seguit sense perdre un partit, vol rubricar aquesta impecable ratxa amb el títol de campió i l'ascens. Els d'Abdoulie Jallow Cherno encapçalen el grup 1 amb set punts de coixí amb el Borrassà, amb qui a més té l'average guanyat. El conjunt de Castelló d'Empúries va arribar a jugar a Regional Preferent el 2000.

Al grup 2, l'Escala B, equip recuperat enguany després de l'ascens del primer equip a Tercera RFEF, és el primer classificat. Salam El Harche va agafar les regnes del filial al febrer en substitució de Marquet Colomeda i ara té quatre més punts que el Verges. Al Nou Miramar somien amb l'ascens del filial i que l'equip d'Aday Benítez disputi la promoció d'ascens a Segona RFEF.

Qui també té pensaments suculents és el Vilablareix. La cirereta a l'ascens del primer seria que el filial també pugés. El conjunt que dirigeix Uriel Sánchez comanda el grup 4 amb set punts més que el Fornells B. Els gols del pitxitxi influencer Ansu Sanneh -272.000 seguidors entre TikTok i Instagram- encaminen els grocs-i-blaus cap a Tercera.

El Montagut, 28 anys després

Al grup 3, la Penya Esportiva Montagut de Miquel López té deu punts de marge -i un partit més- que el seu rival directe, el Serinyà. Els garrotxins van trepitjar per últim cop la penúltima categoria el 1996, quan s'anomenava Segona Regional i quan encara jugaven com a locals en el camp de terra.

L'últim conjunt que té encarrilat l'ascens és el Base Vilobí. Seria arribar i moldre, ja que el conjunt de Toni Díaz es va crear l'estiu passat per donar sortida als juvenils que acabaven l'etapa al club i, en l'estrena, tenen 11 punts d'avantatge provisionalment.