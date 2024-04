Íñiguez: «Qui es relaxi contra el Bembibre, que dubto que passi, no pot jugar a l’Uni»

La visita diumenge (18:00) del cuer i ja descendit fa setmanes, Bembibre, no s’hauria de convertir en una altra pel·lícula de por com va ser la derrota contra el Celta (57-64), que va fer tocar fons a l’Uni. La victòria a Gernika la setmana passada i recuperar la forma d’algunes jugadores ha permès albirar amb més esperança el futur. Un futur que es dibuixa amb les tres darreres jornades contra Bembibre, Barça i Gran Canària abans d’encetar el play-off. Assegurar la quarta posició i el factor pista en la primera eliminatòria contra, en principi, l’Estudiantes hauria de ser un dels objectius de l’equip. Roberto Iñiguez, tanmateix, no ho veu així. «M’és igual quedar quart o cinquè. No estic enfocat en això. M’ho estimo més sí, però no hi veig una gran diferència. El que vull és arribar bé físicament al play-off i és el que prioritzo», deia aquest migdia.

El tècnic basc celebrava «poder treballar més bé» durant la setmana perquè l’estat físic de les jugadores ha millorat i això «repercutirà i beneficiarà l’aspecte «tècnic i tàctic» de tot l’equip. En aquest sentit, Íñiguez no vol ni sentir a parlar de relaxació diumenge contra el cuer, que tan sols ha aconseguit una victòria durant tota la temporada. «La jugadora que es relaxi no pot jugar. No m’ho plantejo. Si en veig alguna, que no crec i em sorprendria, en prendré nota». En aquest sentit, el vitorià recorda que el màxim rival de l’Uni en aquest tram final de temporada «serem nosaltres mateixes». «Tenim tres setmanes en què la mentalitat ha de ser millorar per arribar d’allò més bé a play-off en tots els sentits», assegura.

Sense Etxarri ni Labuckiene

Diumenge encara no hi seran ni Giedre Labuckiene ni Irati Etxarri, lesionades, però Íñiguez ha revelat que la lituana ja comença a fer part de l’entrenament amb el grup a la pista.