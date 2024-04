El Bàsquet Girona visita el Tenerife amb el repte de millorar la imatge fora de casa

Visitar el Santiago Martín de San Cristóbal de la Laguna és, des de ja fa uns anys, una prova d’alta dificultat per un equip modest de l’ACB. Pocs equips tenen l’honor de marxar de Tenerife amb una victòria, amb l’excepció d’un Madrid i Barça que sempre han estat a una categoria superior. Molt bé ho haurà de fer, doncs, el Bàsquet Girona (Movistar Deportes 2 (13.00 h.), si vol donar la campanada o, com a mínim, competir de tu a tu davant un equip que ja té un lloc consolidat entre els millors de la competició. Passi el que passi, però, amb els resultats d'ahir els gironins mantindran una distància de tres victòries amb el descens, i un triomf els deixaria ja molt a prop de la permanència virtual.

Els tinerfenys no estan, enguany, al nivell de l’Unicaja que la setmana passada va esborrar de la pista del Bàsquet Girona (i això que en els quarts de final de la Copa del Rei la victòria va ser pels insulars), però els de Txus Vidorreta són un dels equips de la lliga amb un estil més inconfusible i treballat que els hi continua donant resultat. Ja ho van patir els gironins en el matx de la primera volta a Fontajau (66-79). L’equip aleshores entrenat per Salva Camps no va poder portar el partit al terreny que li interessava davant un Tenerife que va imposar el seu ritme pausat i a possessions llargues.

Així doncs, els de Fotis Katsikaris hauran de saber sacsejar el partit quan toqui, però també guanyar consistència defensiva. No és cap secret que rebent més de 100 punts com al Martín Carpena, però sobretot amb l’apatia mostrada a la segona part i que ha estat la tònica en la majoria de compromisos lluny de Fontajau, no hi haurà res a fer. En aquesta línia s’expressava el preparador grec en la compareixença prèvia, apuntant que «no podem abaixar els braços a la mitja part o quan perdem de deu». En aquest sentit, una dada demolidora és que de les últimes cinc derrotes fora de casa, només a Múrcia es va competir fins al final, mentre que davant el Madrid també es va mostrar bona imatge tot i que la victòria blanca va acabar sent clara.

Amb la recuperació de Marcos, el Bàsquet Girona guanyarà claredat d’idees que pot ser molt important davant un bloc sòlid i amb poques llacunes com el canari. Però, per altra banda, sense poder comptar encara amb Goloman, l’equip continua minvat en la pintura i necessitarà que un irregular i imprecís Birch doni un pas endavant. A més, els interiors gironins tindran la difícil tasca d’aturar la referència insular a la pintura, un Giorgi Shermadini que forma una de les parelles més letals i al mateix temps més experimentades de l’ACB amb Marcelinho Huertas, que fa dues setmanes es va convertir en el jugador que ha repartit més assistències de la història de la competició.

L’eficiència, signe d’identitat

El Lenovo Tenerife és un dels equips de la lliga que elabora més les possessions i juga a un ritme més lent, sinó el que més, però això no el converteix en un equip avorrit o poc vistós. El moviment de pilota en atac, digne d’ensenyar a categories formatives, i la precisió en l’execució de moltes de les jugades el fan un conjunt difícil de parar. A més, compta amb tiradors de primer nivell com l’exjugador de la Penya, Kyle Guy, Sasu Salin, Tim Abromaitis o Aaron Dornekamp. Per tot plegat, són el tercer millor equip en eficàcia en tirs de 3, i el quart millor en tirs de 2. A més, l’ordre els permet ser l’equip que menys pilotes perd de tota la competició (11,3), en contrast amb el Bàsquet Girona, segon pitjor (14,7).

Per altre costat, la recent lesió greu de Jaime Fernández, un dels jugadors amb més talent individual i amb capacitat de sortir-se del guió, ha restat imprevisibilitat als canaris.