Carle tomba una erràtica Masarova i s'emporta el torneig de la Bisbal

L'argentina Marie Lourdes Carle s'ha proclamat campiona del torneig de WTA 125 de La Bisbal en derrotar una Masarova que ha anat de més a menys en un partit marcat per la poca precisió de les dues jugadores en el servei (3-6, 6-1, 6-2).

Masarova va avisar la seva rival des dels primers punts amb cops potents des del fons de la pista que li van servir per aconseguir el trencament en el primer joc. Seria un signe de la tònica de l'inici de partit, amb dues jugadores poc sòlides amb el servei, ja que no aconseguien mantenir-lo em cap dels primers tres jocs. Masarova es posava amb un 4 a 1 a favor després de consolidar el primer servei i sumar un altra trencament. Carle no es rendia i tenia l'oportunitat d'entrar de ple en la disputa pel set recuperant un "break". Però desaprofitaria dues oportunitats per posar el 5 a 4 i deixava en safata el set a Masarova. Tot plegat, amb una conjuntura excepcional, i és que tots els jocs havien acabat amb ruptura del servei, menys un que havia salvat la jugadora barcelonina. En aquest sentir, una dada demolidora és que encara no hi havia hagut cap "ace".

No semblava que hagués de canviar gaire la tònica en l'arrancada de segon set amb un primer trencament de l'argentina, però ara Carle sí que guanyava el servei i tot seguit encarrilava el set amb una nova ruptura (0-3). Masarova responia tot seguit amb la mateixa arma però seria un miratge perquè ara Carle estava molt més eficaç i acabaria treient de la pista a la barcelonina, desesperada i acumulant moltes errades no forçades. Així doncs, l'argentina s'imposaria amb un contundent 6 a 1 i tot es decidiria en el definitiu tercer set.

A l'hora de la veritat, les dues jugadores es posarien les piles amb el servei i regalaven autèntiques d'infart al públic que omplia les grades del Club Tennis La Bisbal. Ara els punts eren d'allò més disputats i les tenistes ja no cometien tantes errades. Amb 3 a 2 per Carle, Masarova no podia mantenir el servei i l'argentina consolidava tot seguit el trencament per situar-se a només un joc de la victòria. La barcelonina ja no donaria més guerra i s'acabava rendint davant una Carle molt més sòlida en els seus cops (6-2).