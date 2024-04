El Bàsquet Girona tampoc se'n surt a Tenerife (74-60)

Sis hores mal comptades després que Marc Gasol passés a l'eternitat dels Grizzlies de Memphis, a 4.500 quilòmetres de distància, a Tenerife, i sense tants focus, el seu equip, el Bàsquet Girona, afrontava una nova jornada d'ACB a Tenerife. Sense Golomán ni Fjellerup, però amb el retorn de Juani Marcos, el més urgent era netejar la trista imatge que s'havia deixat vuit dies abans a Màlaga. La desena tampoc va ser la vençuda (aquest és el nombre de sortides que fa que els gironins fracassen, no guanyen lluny de Fontajau des que ho van fer a Palència per Fires). L'equip de Fotis Katsikaris ha tornat a mostrar les mancances habituals, s'ha vist superat pels canaris sense contemplacions, i se'n torna a casa amb Chery lesionat al genoll, segurament de gravetat, i amb l'únic, i pobre, consol, de mantenir el coixí de tres triomfs sobre el descens gràcies als demèrits de l'Obradoiro. Ja només falten sis partits per deixar-ho estar aquesta temporada i tornar a començar amb foc nou i una planificació millor.

Res que no s'hagués vist abans. Avui potser el problema no ha sigut tant d'actitud, com a Màlaga, sinó d'inferioritat manifesta. Un voler i no poder, vaja. Perquè el Tenerife, indiscutiblement a partir d'una bona defensa, ha sigut molt més poderós que el Girona en tots els sentits. Amb Huertas i Cook n'ha fet prou al primer quart per començar a posar distància i marxar de 13 (19-6), i al descans dominava de 12 (42-30) amb un triple sobre la botzina d'Abromaitis, en una acció final prou significativa: Guy, que pujava la pilota pels canaris després que Birch, amb un tir lliure, fes el 39-30, rellisca i els gironins estan a punt de robar la pilota i tenir una darrera opció d'escurçar el marcador. Però no se'n surten, la pilota acaba a la cantonada i des d'allà l'americà no perdona. De poder haver anat als vestidors per sota dels 10, a fer-ho una mica més per sobre.

Pel Girona, fluix en tirs de camp, especialment de tres, només destacava Iroegbu (11 punts al descans), que amb la seva empenta, i secundat per Birch i Marcos, ha aconseguit posar el Girona a cinc (24-19) entrat el segon quart. Ha sigut un vist i no vist perquè de seguida el Tenerife tornava a escapar-se i ho feia, a més a més, amb el màxim avantatge, +14 (36-22), que s'ha pogut tornar a reduir (36-29), però sense que mai l'equip hagi pogut arribar a creure-hi. Colom, Sorolla, Chery eren invisibles, de tan poc que han jugat, i directament Vila, Caicedo i Djordjevic encara no havien sortit a la pista.

Huertas i Iroegbu, Iroegbu i Huertas, han obert el tercer quart amb intercanvi de cistelles, que precisament era el que no necessitava el Girona, urgit de retallar la distància. El poder ofensiu s'ha frenat per tots dos equips i el parcial s'ha resolt amb un 12-11 que mantenia els locals còmodament per davant (54-41). Un tap d'aquells estratosfèrics de Pons a Sastre, per si hem de consignar alguna cosa positiva del Girona, i la millora partit a partit de Birch, tant en defensa com en atac, i avui no ho tenia fàcil, han sigut els moments més destacats d'un partit que s'encaminava al final sense història. El final de la pel·lícula feia estona que estava escrit.

Amb tot perdut, i un 58-43 al marcador, la derrota encara ha acabat sent més cara per la que, fa pinta, greu lesió de Kenny Chery al genoll esquerre. Després d'una topada amb Shermadini ha caigut malament i de seguida el pavelló ha fet silenci, i només se sentien els crits de dolor del base canadenc, que ha hagut de ser retirat a coll i, poc després, marxava de la banqueta en cadira de rodes. Definitivament, no hi havia res a fer.

Els triples de Martínez, Susinskas i Colom, i un 2+1 de Iroegbu, han permès maquillar una mica el marcador al final, 74-60, o almenys evitar una pallissa com les rebudes a Barcelona, Lugo, Andorra o Màlaga.

Recupera com hem viscut el partit en directe

En directo

S'acaba el partit. Victòria dels locals per 74 a 60. El Bàsquet Girona li ha faltat fluïdesa ofensiva per poder lluitar el partit als locals. Ike Iroegbu ha sigut el mateix dels gironins amb 18 punts i 2 de 6 en triples.

(Min 39) Triple de Quino Colom que Marcelinho contesta amb un altre per posar el 74 a 58.

(Min 38) Ike Iroegbu continua anotant pels gironins. Dos més u per l'escorta. Anota el tir lliure. 68 a 55 quan falten dos minuts per acabar l'enfrontament.

(Min 37) Tercer triple de Mindaugas Susinkas, el tercer en tres intents. 65 a 52.