Una samarreta per commemorar el desè aniversari del Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona ha presentat avui la samarreta especial que ha dissenyat per commemorar el desè aniversari del club. El primer equip estrenarà la nova equipació aquest diumenge en el derbi contra el Barça a Fontajau. L’edició limitada dels 10 anys del Bàsquet Girona ja està a la venda a la botiga en línia. Pel que fa al disseny, és de color negre amb detalls identificatius del club. La peça incorpora un 10 daurat en el logotip de Girona que hi ha a la part pectoral i els anys que té l’entitat en petit (2014-2024), els quals també figuren als pantalons. A la part de darrere, hi apareixen els tres valors del projecte liderat per Marc Gasol: compromís, esforç i metodologia.

El producte exclusiu, que compta amb unitats limitades, es pot adquirir a la botiga en línia del club. Les comandes personalitzades que es facin abans de dijous es podran recollir físicament diumenge en el pavelló.