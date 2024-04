El torneig de la Bisbal se supera amb més de 5.000 espectadors

El torneig de tennis femení de la Bisbal d’Empordà se supera any rere any i en aquesta vuitena edició, que va tenir lloc la setmana passada, de l’1 al 7 d’abril, s’han trencat tots els registres d’assistència amb més de 5.000 espectadors -una mitjana de 500-600 persones per dia i més de 1.500 en la final d'ahir-. Captar el públic i animar tothom a apropar-se a les instal·lacions del CT La Bisbal ha estat un dels grans objectius de l’organització, que veu com l’esforç de tot aquest temps per passar del circuit ITF a WTA125 va obtenint la recompensa amb la bona resposta de la gent, però que, alhora, afronta el futur de manera incerta davant la falta de patrocinadors que garanteixin la viabilitat econòmica d’un esdeveniment d’aquestes característiques.

És per això que el director del CT La Bisbal, Xavier Ponsatí, va finalitzar el discurs de cloenda de l’Open Internacional WTA125 SolGironès deixant enlaire la continuïtat del torneig i demanant ajuda per trobar nous espònors, enlloc de dir el ja clàssic «l’any que ve més i millor». «La supervisora ens va demanar que sisplau continuem perquè estan molt contents amb nosaltres, però cada vegada és més difícil trobar ajuda econòmica. I això que busquem patrocinadors que aportin a partir dels 3.000 euros, tampoc demanem cap xifra desorbitada. El pressupost del torneig supera els 300.000 euros, tenint en compte que són 32 jugadores que comencen dilluns i acaben diumenge, tot en una sola pista, però cada vegada és més difícil cobrir-los. Enguany, hem tingut algunes baixes de patrocinadors comercials i només n’hem pogut trobar un de nou», explica Ponsatí. En aquest sentit, a finals de maig hi haurà una reunió entre el comitè organitzador i els patrocinadors principals per intentar trobar una solució que «eixugui el diferencial». Serà clau per garantir el futur més immediat del torneig.

Un referent del tennis femení

Tot i la principal problemàtica per cobrir el pressupost de l’Open Internacional WTA125 Sol Gironès, l’esdeveniment, que és el segon torneig de tennis més important de Catalunya, s’ha consolidat a la categoria, convertint-se en un referent a les comarques gironines. «La valoració és súper positiva. Evidentment, estem pendents de trobar nous patrocinadors, però seguim treballant en les pròximes edicions. Enguany, van venir més de 1.500 persones a veure la final (María Lourdes Carlé va ser la guanyadora) i ens va saber greu perquè molta gent no va poder seure a la grada, quedant-se de peu al voltant de les tanques. Havíem instal·lat una grada amb capacitat per a 800 persones i mirarem d’ampliar l’aforament de cara a l’any que ve», comenta.

I afegeix: «La resposta de la gent cada any ha anat creixent exponencialment. També hi fa la presència de la Marina Bassols, és molt important tenir una tennista de Girona. Estem molt contents. La Bisbal s’està convertint en un punt per veure un nivell de tennis femení alt. A poc a poc, anem agafant un tros del pastís de les aficions de Catalunya».

Ponsatí destaca la «descentralització» del torneig. «No es fa a Girona capital ni a Barcelona. Un dels reptes que tenim és millorar el pressupost de comunicació per fer molt més soroll i arribar a més llocs. La gent se n’ha d’assabentar. A part de les xarxes socials, volem fer una campanya molt més mediàtica. D’aquesta manera, empreses d’arreu que potser desconeixen la Bisbal, que és una població d’11.000 habitants, sabran que s’hi fa un dels 50 torneigs més importants del món», insisteix.

L’Open Internacional WTA125 SolGironès ha estrenat el sistema d’arbitratge de la marca catalana Foxtenn per competir sense jutges de línia. «Ha estat esplèndid, hi ha hagut un 100% de perfecció sense cap queixa. A part que l’espectador ho ha agraït perquè a la pista només hi havia les dues jugadores i el jutge principal, disposant de molt més camp de visió per gaudir del partit», apunta. Tant de bo l’any vinent sí que n’hi hagi «més i millor».

Subscriu-te per seguir llegint