El Bàsquet Girona fitxa Gabe York

Diumenge al migdia, pocs minuts després de començar el partit a la pista del Lenovo Tenerife, Kenny Chery feia un mal gest amb el genoll i queia a terra. La cara de dolor ho deia tot. La lesió feia molt mala pinta i ahir al vespre, el Bàsquet Girona va confirmar que pateix una ruptura insercional al proximal del tendó rotulià del genoll esquerre. És a dir, Chery ja no jugarà més aquesta temporada. Amb sis jornades per acabar el curs i amb la salvació encara per estacar, el club no vol ensurts i ha reaccionat ben de pressa per trobar un recanvi a Chery. L'escollit és Gabe York, de 31 anys, i que arriba procedent de l'Ignite de la G-League. Es tracta d'un base nord-americà, de 1'91 metres, que ha signat enguany una mitjana de 15,9 punts, 4,7 rebots i 3,5 assistències per partit, amb el llançament de tres com una de les seves especialitats. D'aquesta manera, Fotis Katsikaris afegeix un nou director del joc a la plantilla que s'afegeix a Colom, Marcos i Iroegbu.

York es va formar a l'Arizona Wildcats i ha tastat diverses lligues del bàsquet europeu. La darrera experiència a Europa va ser a Israel amb el Hapoel Tel Aviv (2020-21) i també ha jugat a l'Estrasburg, AEK d'Atenes, Medi Bayreuth i Cremona. A la G-League també ha estat al Birmingham Squadron, Osceola Magic i Indiana Mad Ants.