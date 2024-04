El Camiral Golf & Wellness inverteix 1 milió d'euros per millorar les instal·lacions de golf

El Camiral Golf & Wellness, abans conegut com a PGA Catalunya, ha fet una inversió d'1 milió d'euros per millorar les instal·lacions de golf amb l'objectiu d'elevar, encara més, l'experiència amb els clients. En la celebració del seu 25è aniversari, el resort ha completat la implementació de la tecnologia Trackman al Golf Hub, convertint-se així en el primer lloc de Catalunya que ofereix la solució de seguiment de boles i el segon d'Espanya que presenta els seus camps al programa de golf virtual líder de la indústria.

"Els golfistes que visiten el nostre resort de cinc estrelles ara poden gaudir de l'accés a les anàlisis detallades dels tirs, experiències interactives i jocs entretinguts directament als seus dispositius mòbils personals fent servir l'aplicació Trackman o en una de les pantalles disponibles. Els nostres dos camps de campionat, l'Stadium i el Tour, aviat s'afegiran a la llista de camps virtuals disponibles per jugar als llocs de Trackman a tot el món", va explicar ahir en la presentació el director general del Camiral Golf & Wellness, Flavio Papa.

"Amb aquesta integració podem millorar l'experiència d'entrenament de cada golfista, ja sigui principiant o professional, proporcionant-li un dels camps d'entrenament més grans d'Europa, que inclourà una àrea de pràctica de gespa natural i un green de putting i àrea de chipping de 2.000 metres quadrats", va afegir Flavio Papa.

Nova botiga de golf

La inversió del Camiral Golf & Wellness també ha servit per estrenar una nova botiga de golf. El redisseny, inspirat en una botiga boutique i realitzat per l'arquitecte Jaime Prous, abraça la filosofia Eat, Play, Stay Well que té el resort. L'espai es divideix en dues àrees diferenciades, que inclouen una recepció de golf i un espai de botiga.

"La inversió a les nostres instal·lacions de golf arriba en un moment oportú, en la celebració del nostre 25è aniversari. Continuem el viatge per establir Camiral Golf & Wellness com una de les destinacions principals del món per al golf i el benestar", va concloure Flavio Papa.