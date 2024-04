Oriol Romeu parla sobre el seu futur: "Hauré de ser honest amb mi mateix"

No està sent la temporada més fàcil per a Oriol Romeu, el migcampista va començar amb bon peu després d'una bona pretemporada, però el seu protagonisme al FC Barcelona s'ha anat diluint cada cop més. El mateix jugador ha parlat sobre les seves sensacions en una entrevista a RAC1: "Hi ha hagut moments en què ho he passat malament, com quan no gaudeixo jugant. Algunes vegades m'ha passat aquest any".

A l'exfutbolista del Girona se l'ha relacionat aquesta temporada diverses vegades amb un retorn al seu antic equip en finalitzar el curs. Romeu ha acceptat que li va costar deixar Girona, però jugar al Barça era la il·lusió de la vida des de petit. En ser preguntat per una possible tornada al conjunt de Michel, el d'Ulldecona té una cosa clara: “Vull acabar aquesta temporada amb bones sensacions. Si sento que la temporada que ve puc gaudir jugant aquí, aniré al màxim. Però hauré de ser honest amb mi mateix".

Romeu té contracte amb el FC Barcelona per a les dues temporades següents, però això no seria un impediment per sortir del club si és necessari. El futbolista prioritza altres coses, com estar-hi a gust i la seva família estan per sobre dels diners. "La temporada que ve valorarem i decidirem segons el que tenim a sobre de la taula".

I és que el pivot blaugrana ha destacat per la seva autocrítica a l'entrevista. Sap que "no és un any fàcil" per a ell, encara que en el dia a dia està aprenent molt. El seu objectiu principal és sentir-se satisfet en acabar l'any i no poder-se retreure res. El d'Ulldecona ha explicat quins han estat els pitjors moments de la temporada: “M'ha costat superar moments en què he decebut companys o al míster”.

"T'has de guanyar la continuïtat, sent honestos, no he pogut demostrar a l'entrenador que podia confiar en mi un partit sí i l'altre també" va contestar Oriol Romeu sobre els pocs minuts dels últims mesos. A més, ha afegit que no l'afecten les crítiques, i que de fet, "fa tres o quatre mesos que no entra a les xarxes socials ni mira premsa esportiva".