Alan Baró, l’incombustible

Tot i ser central, Alan Baró ha marcat molts gols al llarg de la seva carrera. A Segona divisió, Segona B, Tercera... Però el de dissabte al camp de la Pobla de Mafumet va ser especial per tot el que significava: era el primer d’aquesta temporada, la prova d’haver deixat enrere un període atípic al damunt de la gespa marcat pels problemes físics i, el més important, servia per donar tres punts d’or a un Peralada que manté l’esperança per jugar el play-off. Amb 40 punts, els mateixos que el Prat, els d’Àlex Marsal són sisens i confien rematar la feina en les darreres sis jornades que resten de lliga amb la classificació per a la promoció d’ascens. El central de Darnius és incombustible als 38 anys.

«Va ser en una jugada d’estratègia. En Jandro va fer la centrada a l’àrea des de córner, jo em vaig poder desempallegar de la marca i vaig rematar amb l’esquerra. El gol, però, és una anècdota. El més important és haver tornat a guanyar a fora de casa, que no ho fèiem des de finals de setembre davant la Rapitenca (0-2), i mantenir-nos vius al play-off. És una doble alegria», explica Alan Baró.

El defensa altempordanès, que viu la seva tercera temporada al Peralada, es mostra «optimista» de cara a l’últim tram del curs: «Hem de pensar en fer les coses bé. Un cop tinguem la permanència matemàtica -ens falten un parell de punts-, volem mirar el més amunt possible. Seria un premi classificar-nos per al play-off».

Malgrat que enguany li ha tocat ajudar l’equip des d’una altra posició, perquè les lesions -va patir una petita ruptura a l’isquiotibial i a l’adductor- li han impedit gaudir dels minuts que desitjava i als quals estava tan acostumat, l’Alan intenta passar pàgina per continuar gaudint del dia a dia com ho ha fet tota la vida. «No he estat tan protagonista com m’hauria agradat, però, ara que les lesions em tornen a respectar, vull acabar la temporada el millor possible per donar el màxim de mi mateix», assegura.

El central xampanyer reconeix que «passar un mes i mig pràcticament sense poder competir» va fer que el pensament de la retirada li rondés pel cap. «Evidentment, sobretot amb les lesions, hi penses. Ara bé, també és veritat que he tornat a apartar aquest pensament des que he tornat a estar bé físicament. Al final de temporada valoraré com estic i què puc donar com a jugador. Si em veig bé, seguiré un any més. Si no, hauré de decidir què faig. No li vull donar gaires voltes tampoc, ja m’ho trobaré quan sigui el moment», comenta.

Alan Baró és un referent al club i al vestidor verd-i-blancs. «Si d’alguna manera puc servir o ajudar als meus companys, ho faré. Intento ser un exemple des del meu comportament. Tothom sap que pot demanar-me consell, sobretot els més joves. Si veig que algun juvenil o jugador de la base pot millorar alguna cosa, li dic sense tallar-me ni un pèl», diu.

És per això que s’ha implicat amb l’equip on juga el seu fill, també al Peralada: «De tant en tant, li dono un cop de mà a l’entrenador». De moment, en Biel, que és aleví, segueix els passos del seu pare. «Té un tarannà més defensiu, però és un jugador polivalent. A vegades em fa cosa estar-li massa al damunt, perquè és el meu fill i sembla que només li busqui el punt negatiu quan el que vull és que millori, però té molt caràcter», apunta.

Encara que no es vulgui trencar el cap amb el futur, l’Alan no l’entendria sense el futbol: «Tinc els títols d’entrenador i ho tinc en ment, tot i que des de l’etapa a l’Olot compagino el futbol amb la feina. Soc enginyer. Ja veurem. Sí que m’agrada molt entrenar, amb els nens m’ho passo molt bé, i vaig gaudir molt els cinc anys que vaig entrenar a la base de la Jonquera».

Mentrestant, continuarà calçant-se les botes amb els nervis del primer dia quan tingui partit. «Sovint ho parlo amb la meva dona i segueixo amb aquella sensació, que he tingut sempre, els dies de partit. Em noto tens i amb el cuquet... Un cop ha passat, però, relativitzo molt més les coses. Encaixo millor el dia que el partit no m’ha sortit tan bé», afirma. El que falta ara és assegurar la plaça del Peralada entre els cinc primers classificats: «Tant de bo poguéssim tornar a viure una jornada de play-off com l’any passat i, qui sap, fins a on podem arribar».

