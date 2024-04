L'Spar Girona decep a la pista del Barça CBS (72-70)

L'Spar Girona continua la seva particular lluita interna per saber què vol ser quan sigui gran aquesta temporada. Avui, al Palau Blaugrana, ha tocat fallar, contra un altre rival que lluita per no baixar (72-70). Semblava que la recuperació de Labuckiene, que ha reaparegut un mes després, i la millora edificada a partir de tocar fons després de la Copa i el Celta, obrien una escletxa d'esperança de cara als play off, però aquest matí, contra un rival contra les cordes com el Barça CBS, ha deixat escapar l'oportunitat de deixar sentenciada la quarta posició. La derrota tampoc tindrà massa conseqüències perquè si avui l'Estudiantes perd amb l'Avenida, i l'Uni tomba el Gran Canària dissabte en l'última jornada, s'entrarà a la fase pel títol com a cap de sèrie, que al final és el que compta. Ara, dit això, s'haurà firmat una de les pitjors lligues regulars dels últims temps i, una cosa no treu l'altra, també s'ha de dir.

L'Uni ha començat bé al Palau, amb un parcial inicial de 0-8. Mica en mica, però, el Barça, que s'hi jugava la permanència, ha anat igualant el partit també en la mateixa proporció que les gironines empitjoraven el seu bon percentatge de tir. L'equip de Roberto Íñiguez ha anat per davant fins l'última jugada abans del descans, quan Ginzo ha anotat un triple sobre la botzina pràcticament des del mig del camp (38-37).

A partir d'aquí el partit s'ha igualat, tot i que les gironines, gràcies a un tercer parcial molt seriós, han tornat a posar-se per davant, arribant a dominar de 9 (42-51), amb Nicholson molt entonada de tres. El Barça CBS, de totes maneres, empès pel públic del Palau, ha seguit creient en el triomf i ha tancat el parcial sis avall (50-56), que ho deixava tot per decidir.

L'Uni no ha sabut tancar el partit. Entre Erjavec, que avui ha firmat la seva millor actuació de blaugrana, i Ginzo han capgirat el marcador un altre cop (57-56). El Barça se n'ha anat de 5 (61-56) a 6 minuts del final, però un triple de Nicholson igualava el marcador (61-60) quan en quedaven quatre. A 44 segons del final l'Uni perdia 72-69 amb pilota pel Barça. Cruz ha fallat el tir, Bersch ha agafat el rebot, ningú s'ha atrevit a buscar el triple que forçava la pròrroga, i amb cinc dècimes per jugar Ygueravide rebia una falta que l'enviava al tir lliure. Només n'ha fet un (72-70) per tancar un fracàs més aquesta temporada, que no per intranscendent, deixa de ser menys decebedor.