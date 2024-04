El «millor dia» de Fortuu: gol i cap a la Mirona

«Si no va ser el millor dia de la meva vida, s’hi apropa. Va sortir tot rodó. Estic molt content, de veritat», exclama Roger Fortuny. Ni en el millor dels seus somnis el fornellenc, de 21 anys, podria haver imaginat una jornada com la que va tenir dissabte de la setmana passada. Primer va marcar un gol en una de les darreres accions del partit contra el Castelldefels, que va servir per sentenciar la victòria de l’Escala al Nou Miramar (4-2) i situar de ple el conjunt d’Aday Benítez en la lluita pel play-off d’ascens. Tot seguit, se’n va anar directe cap a la Mirona per debutar al festival Strenes amb la presentació del seu primer àlbum de llarga durada, 42. Fortuu, com se’l coneix artísticament, va ser el teloner del grup català 31 FAM.

«Vaig celebrar la victòria al camp amb els meus companys, em vaig fer la foto i el càntic habitual amb tots al vestuari, i me’n vaig anar corrent cap a la Mirona perquè abans del concert tenia les proves de so», recorda el davanter de l’Escala. Va arribar eufòric a Salt. L’ocasió s’ho mereixia. Sobretot, després de retrobar-se amb el gol. «El partit se’ns havia posat complicat, amb un 0-2 en contra, però vam poder empatar i Pime (Eric Pimentel) va aconseguir la remuntada. Em va caure una pilota, que intentava aguantar per perdre temps, quan em va sortir un control i em vaig quedar sol davant del porter. Vaig poder marcar la sentència. El final va ser perfecte», explica. Encara ho seria més.

«Feia molts mesos que tenia la data assenyalada en vermell al calendari amb ganes que arribés. Al final, va anar molt millor del que m’esperava. Entre el gol, la victòria i tot... La Mirona és un escenari únic. Vull agrair al festival Strenes i l‘equip de 31 FAM per l’oportunitat. Vaig gaudir un munt en un concert que recordaré sempre. Tot el que havia preparat va sortir bé», comenta Fortuu encara amb ressaca emocional.

El cantant va fer evident la seva passió pel futbol a dalt de l’escenari portant la samarreta del Barça. «Un outfit que tenia pensat des de fa temps». «Els amics em van dir que podria haver portat la de l’Escala. Si aconseguim entrar al play-off i em surt algun concert me la posaré», promet.

L’objectiu de l’Escala, que està a punt de complir el primer any a Tercera RFEF, és la permanència. «La tenim molt i molt a prop, està gairebé tancada. Per nosaltres és un èxit rotund, però mentre tinguem opcions d’acabar més a munt continuarem lluitant fins a l’última jornada», apunta. En l’actualitat, els d’Aday Benítez són sisens amb 42 punts, a només un d’entrar a la promoció d’ascens que marca el Prat amb 43. La persecució per a la cinquena plaça que hi dona accés està entre els del Sagnier, els blaugrana, el Peralada i el Tona.

«Té molt mèrit el que estem fent. L’any passat vam aconseguir l’ascens sent campions i jugar el play-off en el nostre primer curs a Tercera RFEF seria d’un altre nivell. Al vestuari tots estem convençuts d’anar-hi i lluitarem fins a l’últim partit perquè estem a prop d’aconseguir-lo», insisteix l’atacant. En aquest sentit, Fortuu afirma que la figura d’Aday Benítez és clau per decantar la balança a favor: «Ens diu que donem el màxim de nosaltres per portar l’equip el més amunt possible i fer una temporada de somni. Aquesta jornada volem sumar els tres punts davant l’Hospitalet i així en totes les que queden. L’entrenador confia molt en nosaltres, fins i tot en moments durs com quan perdíem 0-2 en l’últim partit. Això es transmet en resultats i fa que tothom doni una gran versió. L’Aday ens ha apropat a la part alta».

Mentre sigui possible, Fortuu continuarà somiant en gran. Vol fer realitat el play-off amb l’Escala i també ser l’artista principal d’un concert a la Mirona. «Tant de bo algun dia sigui jo qui mou tantes persones. Seria brutal», conclou.

Subscriu-te per seguir llegint