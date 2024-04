Vine a escalar i queda't a dormir

L'escalada és un esport molt lligat a la natura i també als models càmper, les populars furgonetes equipades com a habitatges. I, amb la idea de poder gaudir de totes dues aficions alhora, Climbing Madrid ofereix l'opció d'anar a l'esdeveniment amb una càmper o autocaravana i quedar-s’hi a dormir. Una alternativa innovadora que, a més, et permetrà aprofitar al màxim cada jornada i divertir-te encara més amb la teva família, amics o parella.

Climbing Madrid, la gran festa de l'escalada, és dels pocs esdeveniments de categoria superior que proposa aquesta possibilitat. Se celebrarà del dilluns 10 al diumenge 16 de juny a Arroyomolinos, Madrid, per la qual cosa agafar-se uns quants dies entre setmana o viure al màxim el cap de setmana poden ser algunes de les alternatives a considerar.

A Climbing Madrid qualsevol podrà posar a prova les seves habilitats d'escalada. / .

Recordem que Climbing Madrid oferirà, a banda de tot l'univers que conforma l'escalada, música en directe diàriament, ‘food trucks’ i moltes alternatives per a l'oci i la diversió.

Porta la teva càmper o lloga’n una

Si no tens una càmper o autocaravana tampoc no passa res, perquè se'n pot llogar una. Climbing Madrid treballa en col·laboració amb Camperwheels, empresa de referència, i els que vulguin apostar per aquesta opció tindran descomptes especials; preus d'amic, en definitiva.

L'aparcament per a autocaravanes serà similar a aquest de la Fira del Caravaning 2024. / .

L'Ajuntament d'Arroyomolinos ha habilitat un aparcament específic per passar la nit en aquests vehicles. I l'espai és propi, és a dir, que les càmpers i les autocaravanes no compartiran la zona amb els cotxes. D'aquesta manera, la comunitat del caravaning podrà desenvolupar el dia a dia en el seu ambient, amb la màxima exclusivitat.

L'àrea s'ubica a menys de a menys de cinc minuts caminant del recinte firal, on se celebrarà Climbing Madrid, i a les proximitats s’hi poden trobar tots els serveis necessaris, com benzineres, supermercats i punts per a l'evacuació d'aigües.

¿Prefereixes un hotel o una casa?

Si el món càmper no et va i vols quedar-te, no et preocupis, perquè t'oferim una sèrie d'allotjaments que cobreixen tots els gustos, pressupostos i necessitats. La selecció procedeix de plataformes digitals especialitzades en lloguer.

Al nucli urbà d'Arroyomolinos i a molt poca distància de Climbing Madrid, es poden trobar alternatives econòmiques com les habitacions que ofereixen algunes cases particulars. Com a exemple, que n’hi ha diverses de disponibles, l’H1-habitación.

Arroyomolinos, amb la serralada de Guadarrama al fons. / .

A l'extrem oposat pel que fa a desemborsament, hi hauria el lloguer de cases completes i fins i tot de xalets amb jardí i piscina, com un que s'anomena Awesome Home.

I, a mig camí, es pot apostar per hotels; hostals i pensions, com El Gaitero i El Gaitero 2, i fins i tot apartaments, com Madrid city.

En el moment de fer la cerca per a aquest article, tots estaven disponibles per, almenys, alguns dels dies de Climbing Madrid (10 al 16 de juny). Però no triguis, perquè estan començant a volar.