Xavi: "El partit de demà passa a ser el més important de la temporada"

L'entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha assegurat que el partit del diumenge en el Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid ha passat a ser "el més important de la temporada", ja que els blaugranes estan obligats a guanyar per seguir aspirant a l'únic títol que els queda.

"Demà tenim l'oportunitat de connectar-nos a LaLiga", ha afirmat el tècnic terrassenc, que ha admès que el Reial Madrid arribarà a la cita "reforçat anímicament" després d'haver eliminat en la Lliga de Campions al Manchester City, un equip al qual ha definit com "el millor del món".

"Hem de canviar el xip. Veig l'equip bé, amb tota la il·lusió del món per lluitar per aquesta Lliga. Hem d'usar la ràbia, la frustració i la impotència de l'altre dia al nostre favor per dominar el partit", ha reflexionat Xavi en referència a la recent eliminació en la Lliga de Campions contra el PSG.

L'entrenador català ha reconegut que el Barcelona ha desaprofitat "una situació molt favorable" per accedir a semifinals per culpa dels errors comesos, però s'ha mostrat convençut que aquesta experiència servirà d'aprenentatge per competir millor l'any que ve en la màxima competició europea.

Xavi ha assegurat que "no hi ha cap problema" al vestidor per les crítiques d'Ilkay Gündogan després de la derrota contra el PSG, i ha remarcat que el Santiago Bernabéu és "l'escenari perfecte per mostrar la personalitat" de l'equip i ha subratllat que es veuen capaços de guanyar al camp del líder.

"Segurament el Reial Madrid pressionarà en els primers minuts de cada part. Haurem de ser valents amb la pilota i no perdre-la, dominar i calmar la pressió alta que efectuaran", ha augurat.

D'altra banda, Xavi ha destacat la capacitat del Reial Madrid per defensar-se i competir en escenaris adversos, com va fer contra el Manchester City i també en el partit de la primera volta contra el Barcelona, en el qual els blancs van guanyar 1-2.

"La primera part aquí va ser totalment nostra i només ens en vam anar 1-0 al descans. Demà, a part de jugar bé, hem de ser efectius, perquè el Madrid ho és. A més, es tracta d'un dels millors equips del món corrent a l'espai", ha afegit.