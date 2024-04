El Girona B es posa en un embolic a Mollerussa (1-0)

El Girona B ha perdut el duel directe contra un rival de la part baixa, el Mollerussa, per 1 a 0. La derrota i els resultats de la jornada deixen a l'equip de Sergi Mora amb un coixí de només quatre punts amb el descens quan en resten dotze en joc.

El filial ha sortit amb tota la pólvora disponible i Jastin i Carles Garrido, convocats amb el primer equip ahir, han format part de l'onze inicial. Guanyar era deixar pràcticament lligada la permanència, però perdre era tornar a allargar el patiment per la salvació.

El matx s'ha decantat amb una jugada a deu minuts del final. Rusi ha batut Juanvi per donar els tres punts a l'equip de Jordi Cortés. Sense massa temps per reaccionar, els blanc-i-vermells han estat incapaços d'aconseguir un empat abans del xiulet final. La setmana que ve a Riudarenes contra l'Olot tindran una final per veure si permanència queda gairebé lligada o el perill del descens pot ser una realitat.