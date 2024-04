L'Escala perd contra l'Hospitalet i el títol de l'Olot haurà d'esperar (1-0)

L'Escala no ha pogut treure cap punt de la Feixa Llarga. Els anxovers han caigut derrotats contra l'Hospitalet per culpa d'un solitari gol d'Alcover. Tot i la derrota, l'equip d'Aday Benítez manté intactes les opcions de disputar el play-off. Els del Nou Miramar són a dos punts del Prat, que ocupa l'última plaça de la promoció, i amb qui encara han de jugar en les darreres quatre jornades. El triomf dels riberencs impedeix, de moment, el títol de l'Olot, que depèn de si mateix aquesta tarda contra el Tona per ser campió.

El duel ha començat amb arribades a una àrea i l'altra. Maha ha estat clau per evitar el primer gol local i Xumetra ha vist com li anul·laven un gol per fora de joc previ. Tot i algun intent més, s'ha arribat amb taules al descans.

El conjunt blaugrana no s'ha arronsat a la segona part, però ha vist com eren els locals qui colpejaven primer. Alcover ha penalitzat una pèrdua a la frontal de l'Escala amb gol. Per darrere en el marcador, els escalens han fet un pas endavant buscant l'empat. Han estat ben a punt d'aconseguir la igualada en el tram final. Aparicio ha estavellat al pal una falta directa a cinc minuts del final i Pime ha vist com Aliaga estava atent per aturar-li un potent xut. La valentia final dels visitants no ha acabat tenint premi.