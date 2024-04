Roberto Íñiguez: "Una jugadora enviar a cagar a l'àrbitre, i em xiulen a mi la tècnica"

L’Uni Girona iniciarà l’aventura dels Play-offs en la quarta posició, després de patir de valent en l’última jornada contra el Gran Canària i, en el qual va haver de disputar els últims vuit minuts del partit sense el seu entrenador, Roberto Íñiguez.

El tècnic de l’Spar Girona en la roda de premsa postpartit va ser molt clar sobre la seva expulsió, «Una jugadora enviar a pastar fang a l’àrbitre, aquest mateix àrbitre es posa a parlar amb la jugadora, quan hauria d’haver xiulat la tècnica per falta de respecte i vocabulari fora de lloc. Quan jo reclamo la tècnica per a la jugadora del Gran Canària, me la xiula a mi. Això ha sigut inaudit».

Amb tota la raó del món, Roberto Íñiguez estava enfadat i decebut amb l’arbitratge que havia rebut el seu equip. Les visitants van poder enganxar-se al partit a causa de decisions arbitrals molt dubtoses i, també, van sumar molts dels seus punts des de la línia de personal. L’Uni Girona va llançar 10 tirs lliures i les visitants el doble. Amb aquesta vara de mesurar tan diferent entre els dos equips, el tècnic basc va explicar que havia parlat amb els àrbitres en el descans del partit, «La diferència de faltes ha sigut molt gran. He parlat amb els àrbitres i els he dit que han de veure què està passant, que han de comunicar-se amb nosaltres. El tipus de partit que estàvem jugant no era un duel perquè hi hagués aquesta diferència de faltes. Llavors, em contesten que el públic està molt a sobre. I a ells per què els hi ha d’importar el públic? Si són professionals. A més a més, el públic de Girona són uns sants! Quina excusa és la del públic?», va exclamar el tècnic de l’Uni Girona.

No es va quedar en el partit de dissabte, sinó, doncs va posar d’exemple l’enfrontament de la jornada anterior, contra el Barça CBS en el qual el conjunt gironí va perdre en els últims minuts, «Després de veure el partit contra el Barça en fred, puc dir que els àrbitres ens van aniquilar. Ens crivellen. Posen el Barça en el partit».

Roberto Íñiguez estava nerviós i amb motius, «Des de fa moltes setmanes sento que ha canviat el respecte que ens té la lliga. Pot ser a causa del que va passar a València? El que va passar amb Laura Peña, les amenaces que va rebre la jugadora, les queixes del mateix club per coses que van passar. No tinc clar si tot això ha tingut alguna cosa a veure, però sí que tinc clar que des de llavors hi ha hagut un canvi substancial».

Deixant de banda l’arbitratge, l’Uni Girona haurà de preparar molt bé la primera eliminatòria dels Play-offs. El primer partit serà a la pista del Jairis (25 d’abril / 20:15) i, la tornada serà a Fontajau el diumenge 28 d'abril a les 16:30. El conjunt murcià, d’ençà que va acomiadar a l’exentrenador gironí Èric Surís a finals de desembre, ha guanyat dotze partits de divuit possibles. Va vèncer a l’Uni Girona per 69 a 65 davant del seu públic.

Aquesta reacció va ser a causa de la seva entrenadora, Anna Montañana, que ha sigut guardonada amb el premi a la millor entrenadora de la temporada i, ha aconseguit que el seu equip imposi la seva llei a partir de la defensa. Aina Ayuso és la jugadora més valorada de la temporada de l’equip murcià, formada al Segle XXI, la base de Barcelona ha demostrat que està preparada per liderar al seu equip. Dintre de les seves files també hi ha Abby Bishop, exjugadora de l’Uni Girona la temporada 2019-2020.