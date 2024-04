El Barça, el primer equip femení amb avió propi

El Barça femení tindrà el seu propi avió per realitzar els seus desplaçaments. Vueling s’ha convertit en l’aerolínia oficial del primer equip del Barça, en un acord de patrocini històric que converteix les jugadores blaugranes en les primeres a tenir un avió propi i que s’estendrà fins al 30 de juny de 2026.

L’avió que acompanyarà les jugadores blaugranes estarà vinilat amb els colors del Barça i amb una imatge de les jugadores del primer equip, que es revelarà per primera vegada aquest dijous en un acte a l’aeroport de Barcelona amb la presència d’Aitana Bonmatí, Fridolina Rölfo, Ingrid Engen, Patri Guijarro i Caroline Graham-Hansen.

El Barça estrenarà el seu Airbus A320 aquest divendres per viatjar a Londres per enfrontar-se al Chelsea en la tornada de les semifinals de la Champions, una aeronau que també operarà les rutes de Vueling per tot Europa.