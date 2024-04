El Bisbal opta a organitzar la fase d'ascens a Plata: «Volem pujar i cobrir el buit entre l’ACB i l’EBA»

A la Bisbal ho tenen clar: volen pujar a LEB Plata «i cobrir el buit que hi ha al bàsquet gironí entre l’ACB i l’EBA». Ho explica el seu director esportiu, Joan Ferrer, a l’hora de confirmar que sí, que el club, amb el suport dels ajuntaments de la Bisbal i l’Escala, i de la Diputació, ha presentat avui a la Federació Espanyola la seva candidatura per dur la fase d’ascens al municipi costaner del 9 al 12 de maig. El projecte orquestrat pel Bisbal mou un pressupost de 32.000 euros, ofereix més de 500 places hoteleres a l’Escala mateix, i un pavelló amb capacitat per a 900 espectadors gràcies a l’ampliació que es faria a l’equipament actual. Avui, precisament, es tancava el termini i ara la decisió és a la teulada d’una FEB que hauria de donar una resposta aquest mateix divendres.

El club empordanès ha treballat dur als despatxos per presentar una proposta molt ambiciosa, que resalta les potencialitats de la demarcació. A banda del suport institucional que també arriba des de la Generalitat i la Federació Catalana, el projecte també té el suport del Bàsquet Girona i l’Uni, dos referents del bàsquet espanyol, el CER L’Escala, el FC L’Escala i el CB L’Escala, entitats a qui el club transmet el seu agraïment. Si aquesta acaba sent la seu escollida, s’hi jugarien els partits de la fase d’ascens a LEB Plata dels subgrups 3 i 4 (el del Bisbal), i partit al matí i a la tarda/vespre. L’equip de Carles Rofes ja sap que s’enfrontarà en una lligueta a UCB Camper Eurogaza de Còrdova i Llíria, i està pendent de saber aquest cap de setmana el darrer rival, que sortirà de l’eliminatòria entre Uros de Rivas i Dragons, amb avantatge pels primers després del 82-63 de l’anada.

«Anem a totes, volem pujar i mirar de fer la fase d’ascens aquí és perquè ho volem fer per la nostra gent. Ens agradaria tenir el suport de l’afició i de tota la demarcació ben a prop», afegia Joan Ferrer. Esportivament l’equip es troba de ple preparant la promoció. En aquesta mini pretemporada, el Bisbal jugarà dos partits amistosos, un aquest dissabte al pavelló Vell contra el Salt (17.30) amb entrada gratuïta, i un altre el divendres 3 de maig a la pista del Boet Mataró, que també opta a l’ascens a Plata en un altre grup. Aquest va ser el rival que va superar els gironins a la final de la Lliga Catalana EBA.

El Bisbal no competeix des de la derrota a Salt en una intranscendent última jornada regular de la lliga el 13 d’abril. Ferrer admet que l’aturada, a nivell esportiu, «ens pot fer perdre una mica el ritme de competició, però a canvi ens permet preparar la fase amb molta tranquil·litat, analitzant bé els rivals». Se sap que un dels principals competidors de la candidatura gironina per albergar l’esdeveniment és Lliria. També Lleó, éxciutat ACB, ha pugnat de valent per dur-hi la competició assegurant el factor públic.

Per pujar, el Bisbal haurà de guanyar la lligueta que disputaran a partit únic contra els altres tres rivals els dies 9,10 i 11. Si queda segon de grup tindrà una última oportunitat el dia 12, però haurà de guanyar el segon classificat del grup 3 a la repesca.

