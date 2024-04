El criteri arbitral colla l’Uni: balanç de tirs lliures i faltes negatiu

La denuncia que va fer Roberto Íñiguez dissabte, al final de l’Spar Girona-Gran Canària, sobre el desconcertant criteri arbitral que està patint l’equip les darreres jornades no era cap brindis al sol: al contrari, es pot demostrar números en mà. I és que analitzant les faltes a favor i en contra de tota la temporada, i els tirs lliures, s’observa que, certament, sigui casualitat o no, des del polèmic partit de València, on l’Uni es va enutjar perquè Teledeporte, amb el vist-i-plau de la FEB, els fes jugar menys de 48 hores després d’un partit d’Eurocup a Turquia, a les gironines els xiulen menys faltes i disposen de menys tirs lliures.

Abans de la visita a València, a l’Spar Girona li havien xiulat a la lliga 387 faltes a favor i 365 en contra, un balanç positiu de +22; i en tirs lliures la balança també es decantava a favor de l’Uni, 323-277, és a dir, 46 cops més a la línia de personal que el rival. A València, però, la cosa ja es va començar a torçar. 16 faltes a favor i 22 en contra, i sis tirs lliures més per al rival. Des d’aquell partit s’han disputat 8 jornades de lliga, i el balanç que en surt d’aquestes és negatiu. 117 faltes a favor per 138 en contra (-21), i 82 tirs lliures concedits, per 127 del rival (-45). Només en dos partits, contra Gernika i Bembibre, l’equip gironí va tenir més opcions des de la línia de personal que el seu adversari, i són aquests, també, els dos enfrontaments on les faltes a favor van ser més que les que els van xiular en contra. En la darrera jornada la xifra va ser escandalosa, amb les visitants duplicant els tirs lliures (10-20) que va tenir a disposició l’Uni. Contra l’Avenida a Fontajau l’Spar només va tirar 5 tirs lliures, per 16 el rival, i a la pista de l’IDK, la diferència va ser de 5-20.

En el còmput global de la temporada, de la lliga regular, l’Uni va acabar tenint una falta a favor més que en contra (504-503), i també va gaudir d’un tir lliure més que els rivals (405-404). Aquella tendència, però, que fins el partit de València era molt clarament favorable, s’ha acabat decantant ara com a l’altre costat. A Barcelona, en la penúltima jornada, l’expedició gironina ja va quedar molt contrariada amb l’actuació arbitral, i la que es va viure dissabte a Fontajau encara va fer posar més la mosca al nas al conjunt de Fontajau.

Després del partit contra el Gran Canària, Roberto Íñiguez, que va ser expulsat per dues tècniques, va dir que «una jugadora envia a pastar fang a l’àrbitre, i aquest mateix àrbitre es posa a parlar amb la jugadora, quan hauria d’haver xiulat la tècnica per falta de respecte i vocabulari fora de lloc. Quan jo reclamo la tècnica per a la jugadora del Gran Canària, me la xiula a mi. Això ha sigut inaudit». Llavors va parlar també de la diferència de faltes: «Ha sigut molt gran. He parlat amb els àrbitres i els he dit que han de veure què està passant, que han de comunicar-se amb nosaltres. El tipus de partit que estàvem jugant no era un duel perquè hi hagués aquesta diferència de faltes. Llavors, em contesten que el públic està molt a sobre. I a ells per què els hi ha d’importar el públic? Si són professionals. A més a més, el públic de Girona són uns sants! Quina excusa és la del públic?».

Amb aquesta situació, l’Uni arrenca demà a Múrcia els play off amb l’anada de quarts de final a la pista del Jairis (20.15h), que es resoldran diumenge a Fontajau (16.30h). Íñiguez es preguntava dissabte si algú no volia que l’Uni arribés a semifinals. En els propers dies en tindrem la resposta i els mèrits que farà l’equip.