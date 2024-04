El Bàsquet Girona posa a la venda el gelat del 10è aniversari creat per Jordi Roca

El Bàsquet Girona continua amb la celebració del desè aniversari i, si en l'anterior partit a casa contra el Barça va estrenar una samarreta commemorativa especial, aquest dissabte contra el Bilbao (20.45h) posarà a la venda el Nyam Dunk, el gelat dels 10 anys del Bàsquet Girona, amb la col·laboració de Jordi Roca i Rocambolesc. El postre combina dos sabors: la poma de Girona i la cirera de Sant Boi de Llobregat. El gelat té una forma rodona de pilota de bàsquet amb les escates i cua identificatives de la Cocollona, la mascota del club. El Nyam Dunk estarà a la venda en els dos propers partits a Fontajau (dissabte 27 d’abril i diumenge 12 de maig) i també en la botiga física de Rocambolesc, al carrer de Santa Clara, a partir d'aquest diumenge. El Bàsquet Girona ha presentat, a més, un video sobre el procés d'el·laboració del refresc on hi participen Jordi Roca i dos jugadors del primer equip, Sergi Martínez i Yves Pons.

Els actes del 10è aniversari seguiran en els propers dies. Hi haurà un dinar popular amb tots els integrants dels equips base, i l'homenatge a diverses persones relacionades amb el club, coincidint amb la visita del Saragossa el 12 de maig, en el darrer partit de lliga regular. Aquest duel es jugarà a 2/4 de 7 de la tarda però si no afecta a la pugna pels play-off, ni a la lluita per evitar el descens, es podria avançar al migdia, en cas que el club ho volgués.

El Nyam Dunk creat per Jordi Roca / Bàsquet Girona

El proper 16 de maig el Bàsquet Girona celebra el seu desè aniversari. D'aquella escola creada inicialment per Marc Gasol amb cinc equips masculins, s'ha passat avui a més de 450 nens i nenes, dos equips 3x3, un en cadira de rodes, un a Copa Catalunya i un sènior a l'ACB capaç d'omplir Fontajau cada quinze dies. Dissabte els de Fotis Katsikaris tenen una gran oportunitat per segellar la permanència, com a mínim, de manera virtual, si guanyen un Bilbao que ja ho té tot fet i es presentarà a Fontajau amb les baixes de Adam Smith i Keith Hornsby, lesionats, dos dels seus màxims anotadors.