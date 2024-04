L'Spar Girona encarrila els quarts de final amb una convincent victòria (50-60)

Aquesta vegada sí que hi havia un pla. Aquest cop sí que l'Uni ha pogut dedicar una alegria, que ja tocava, als seus aficionats. L'enèsim vot de confiança d'aquesta temporada no ha estat en va perquè Roberto Íñiguez tenia raó quan deia que veia als ulls de les jugadores "concentració" màxima per afrontar l'inici del play-off. Les gironines han guanyat a la pista del Jairis (50-60) i encarrilen l'eliminatòria de quarts de final que es resoldrà diumenge a Fontajau, i ho han fet amb solvència, amb convicció, i havent de superar una altre maldecap inesperat com la baixa d'última hora de Nicholson per un procés víric. Tant hi ha fet. Sense l'australiana, i amb les absències ja conegudes d'Etxarri i Peña, aquest cop sí, l'Uni se n'ha sortit. I bé, amb un gran últim quart, i amb jugadores com Canella reivindicant-se al costat de Mendy i Magarity.

Hozono Global Jairis - Spar Girona / ANDRÉS MOLINA

Íñiguez preveia una eliminatòria igualada i tampoc s'equivocava. Han anat decidint petits detalls i per un últim quart on les locals han perdut el nord. El Jairis, en pocs anys a la categoria, ha crescut de manera molt sostenible i és un equip molt reconeixible de la mà d'Anna Montañana. A la primera part l'Uni ha anat sempre per davant. Al primer quart, agafat a la inspiració de Giedre Labuckiene, que amb sis punts i aportant defensa i rebot ha permès una màxima diferència de 8 punts (4-12) al final dels primers deu minuts. L'equip gironí s'hi feia al darrere, però com és habitual, tenia força dificultats en atac. Sense fortuna en el tir exterior, s'havia de refiar a posar pilotes a dins. El Jairis ha fet una passa endavant en el segon quart, primer amb el desvergonyiment d'Ayuso i, sobretot, quan ha trobat dos triples seguits de Konig que han empatat el partit a 20 a falta de menys de tres minuts pel descans. Era el primer gran moment de dificultat per a l'Spar Girona en el partit, que s'ha resolt amb un parcial de 0-7 (triple d'Ygueravide i cistelles d'Ainhoa López i Mendy). La francesa ha acabat donant un avantatge de +5 a l'Uni amb un triple (25-30) abans del pas pels vestidors.

Les gironines han tingut el partit sota control al tercer quart fins que Tolo i Bertsh s'han carregat amb tres faltes cada una al cap de cinc minuts d'aquest parcial. L'Uni, que havia tornat a marxar de 7 (31-38) ha vist com el Jairis es posava a un (39-40) en un tres-i-no res. Canella, que avui s'ha multiplicat per les baixes assumint la direcció de joc, ha donat aire (39-42). I Magarity ha posat el 39-44. Canella, en l'última acció del parcial, ha protagonitzat un 2+1 no concedit pels àrbitres, que han xiulat falta a baix, amb 3 segons per disputar. Magarity ha fet el que semblava impossible: l'Uni ha marxat cinc a dalt (41-46) fent una cistella espectacular sobre la botzina. S'havia salvat el segon moment crític de la nit.

El triple de Canella que obria el darrer quart (41-49) igualava el màxim avantatge de 8 per a l'equip gironí. Mendy, a 6.31, amb un altre triple, donava un +9 (47-56) que obligava Montañana a demanar temps mort. A les locals el partit se'ls començava a fer llarg. Ainhoa ha fet el +11 (47-58), i Magartiy, amb tirs lliures, impulsava l'Spar fins als 13 punts (47-60). El partit i l'eliminatòria era allà on somiava l'equip gironí. Algun atac precipitat i alguna defensa despistada han evitat que l'Uni guanyés de més. Però tal i com està la cosa, venint d'on ve l'equip, aquest +10 final (50-60) es pot donar per bo. Per molt més que bo. I diumenge a Fontajau s'ha de rematar.