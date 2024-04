Katsikaris: "Hem de guanyar com sigui"

"Després de cinc derrotes seguides, hem de guanyar com sigui", ha admès aquest matí el tècnic del Bàsquet Girona, Fotis Katsikaris. Quan falten quatre jornades per acabar la fase regular de l'ACB la permanència sembla ben encarrilada, però falta segellar-la, i en les últimes setmanes s'han anat perdent oportunitats i, encara sort, els rivals tampoc han avançat massa. Els gironins tenen dos triomfs de marge i si demà guanyen el Bilbao a Fontajau (20.45) tindran la salvació molt a prop, fins i tot, potser matemàtica, si Obradoiro i Breogan perden els seus partits d'aquest cap de setmana. Katsikaris té els dubtes d'Iroegbu i Goloman. El base, que es va fer un fort esquinç de turmell a Badalona diumenge passat, encara no ha treballat amb el grup aquesta setmana, però segons el tècnic "tot i que té molèsties, ell té ganes de jugar i veurem demà com està". El pivot, per la seva banda, que fa dies que està de baixa, es va reintegrar al grup dimecres i també en funció de les seves sensacions es decidirà si entra a la convocatòria.

"Juguem a casa i hem de guanyar com sigui", ha insistit Katsikaris, que ha subratllat la necessitat de millorar les prestacions defensives que es van veure contra el Joventut en el darrer partit i que el van deixar molt enfadat. "Em va molestar que entrenéssim tota la setmana d'una manera i després juguéssim d'una altra, i els jugadors són els primers que ho van entendre, no era cap retret", ha assegurat quan se li ha preguntat si ja s'ha reconciliat amb l'equip. Per afrontar la visita d'un Bilbao que ja ho té gairebé tot fet aquesta temporada "i vindrà sense pressió, cosa que els fa encara més perillosos", també creu que pot ser fonamental el factor Fontajau. "Haurem de controlar el joc i les emocions. Ells tenen la baixa de dos dels seus màxims anotadors (Keith Hornsby i Adam Smith)", ha explicat.

Katsikaris admet que la victòria seria un pas gairebé definitiu, una permanència virtual, i en aquest sentit va recordar que quan abans arribi la victòria que falta, millor "perquè a fora hem de jugar contra equips de play-off com el Baskonia i el Gran Canària, i a casa ens quedarà el Saragossa, però serà complicat perquè nosaltres haurem jugat 48 hores abans a Canàries i de fet arribaran abans a Girona ells que nosaltres". El tècnic ha elogiat també Gabe York, el base nord-americà que cobreix la baixa de Chery i que a Badalona va anotar 26 punts (sis triples): "és un jugador que pot fer diferents coses, està en un moment de maduresa i a banda de tenir molts punts a les mans també ha millorat en la lectura del joc. És intel·ligent i sap què necessita l'equip, ens pot ajudar en defensa, en anotació i a l'hora de generar per a la resta de l'equip".