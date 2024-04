L'Olot puja a segona RFEF

A la segona oportunitat, l'Olot no ha perdonat. L'equip de Pedro Dólera s'ha proclamat campió de Tercera Federació després d'empatar 1 a 1 amb el Girona B. Els garrotxins tornen a Segona Federació una temporada després del descens. L'alegria dels visitants ha contrastat amb la resignació dels de Sergi Mora, que amb el punt continuen sense poder certificar la permanència.

L'Olot volia ser campió per activa. El punt que li faltava havia de ser Riudarenes, en una instal·lació poc idíl·lica per celebrar un títol. Potser per això, el conjunt volcànic ha volgut ser protagonista d'inici. El Girona B, amb les dues baixes d'última hora d'Almansa i Jastin, un lesionat de l'espatlla i l'altre malalt, ha acceptat de bon grat cedir la possessió de primeres. El filial tocava poc la pilota, però cada cop que ho feia ha creat perill. En tots els casos, s'ha topat amb un Mourin molt segur. El porter olotí ha salvat el primer gol a Enric Garcia en un mà a mà després d'una gran passada filtrada d'Almena.

Les ocasions dels blanc-i-vermells han tingut continuïtat i Sarasa i Papa també han posat a prova els reflexos de Mou. Amb les ocasions, el partit s'ha obert i els intervals de domini s'han anat intercalant. De l'Olot, fins llavors hi havia poc perill, un intent des de fora l'àrea de Pedro, una rematada de Maynau rasa que ha aturat Juanvi i també un xut de Mas.

El duel hauria pogut canviar quan ha semblat que Fonts Alabau xiulava penal sobre Alegre en primera instància (33'), però l'acabava traient fora l'àrea al final. Si l'equip trobava Almena a l'últim terç, inquietava i sacsejava la defensa olotina. Els locals no només no han tingut premi amb les arribades, sinó que han acabat encaixant abans del descans. El polivalent Juvi, després d'una bona internada, ha trobat Uri González. El xut semblava que el parava Juanvi, però el migcampista barceloní ha acabat podent celebrar el primer gol del curs (37'). Una diana que demostrava les inèrcies oposades dels dos equips, un conjunt visitant a qui tot li ha anat més de cara i un altre que cada cop aquesta temporada se li han amuntegat els problemes.

A la represa, ha augmentat el ritme del duel. La derrota complicava de mala manera la permanència a Tercera dels de Sergi Mora. El desavantatge en el marcador persistia amb el pas dels minuts i el tècnic local no tenia una altra opció que apostar per posar més pólvora. En comptes de tenir ocasions més clares, els locals han estat a punt de rebre un nou càstig (69'). Maynau ha sorprès amb una fuetada que s'ha estavellat al travesser.

El primer intent de la segona part del Girona B no ha arribat fins passat el minut setanta amb un cop de cap de Garrido. Un símptoma que alguna cosa no rutllava en el filial, mentre Ufano i Urri tenien arribades a l'altra banda. La solidesa defensiva de l'Olot ha continuat inamovible tot i l'acumulació d'efectius a l'àrea del filial. Al final, tant carregar l'àrea ha acabat tenint premi en el descompte per al Girona B. Un penal a favor que Dawda s'ha encarregat de transformar. La diana ha inquietat l'Olot, que veia que un altre gol ajornaria el títol. El patiment dels olotins ha acabat pagant la pena i han pogut celebrar sobre el camp un títol igual de treballat que merescut.