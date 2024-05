Agafar forces per al play-out

El vincle del Garatge Plana Girona amb el play-out és intens. Als dos primers hi ha sobreviscut. Sempre en situacions extremes, on cadascú dona el millor de si mateix per evitar traumes innecessaris. El descens ho seria, esclar. I l'equip de Garcia Balda vol evitar-ho de totes les maneres possibles. Si n'hi ha alguna d'impossible, no hi ha cap dubte que també ho intentaria.

Aquest cap de setmana el Girona descobrirà quin serà el seu rival per a l'eliminatòria que decideix quin equip continua a l'OK Lliga, la màxima categoria estatal de l'hoquei patins, o qui s'hi ha d'acomiadar i baixar a Segona. Els gironins han jugat amb foc i no les tenen pas totes, malgrat no saber a qui s'enfrontarà. És una qüestió de probabilitats: com més jugues a la loteria, més possibilitats tens que et toqui. Tant pel que fa a la bona, com a la dolenta.

I al pavelló de Palau, les coses no han sigut gaire estables, darrerament. Aquest curs, fins i tot l'intocable Ramon Benito ha fet les maletes queixant-se per les formes en què va ser acomiadat. Hi ha nou entrenador, a l'equip, el palafrugellenc Garcia Balda, que després d'un inici esperançador amb el canvi d'hàbits habituals que sol haver-hi en aquestes situacions, va passar per una petita davallada que va confirmar que l'equip no podria salvar-se sense patir més del compte. Sembla que sigui part del seu ADN.

Ara, però, el Garatge Plana Girona ha fet una revifada, especialment en l'aspecte anímic. La victòria contra el Mataró no només li va servir per no caure en la línia vermella, sinó que li va demostrar que la insistència, de tant en tant, dona els seus fruits. El cos tècnic té el convenciment que la plantilla s'està preparant bé, per a la gran eliminatòria que els espera contra el Recam Làser Caldes, el Finques Prats Lleida, el Senergy Renovables Sant Just o l'Alcoi. El Caldes, que precisament rep l'Alcoi, és qui té més opcions.

El partit que enfrontarà els gironins amb el Reus diumenge a les 12 hores, en horari pràcticament unificat (el Mataró-Barça, sense res en joc, s'avança a demà), no serveix per a cap altra cosa que per acabar de polir certs detalls i continuar inflant-se d'energia per al duel decisiu. El passat cap de setmana, al Palau Blaugrana, els de Garcia Balda van saber treure tot el suc -i una miqueta més-, per acabar flirtejant amb rascar algun punt de la pista del Barça, líder del campionat.

Aquest és el camí al qual s'aferra el Garatge Plana Girona per creure que superar un tercer play-out és possible. Perquè la temporada no ha estat senzilla. Perquè tindran tota la pressió del món. Però aquest equip es mou com peix sota l'aigua en els moments a vida o mort. Té una resiliència especial, això no es pot dubtar. L'haurà de tornar a lluir.

