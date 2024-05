Els elogis de Xavi: "El Girona és un club de nivell Champions"

El segon lloc en joc. I alguna cosa més. El Barça-Girona de la primera volta va deixar una cosa pendent en l'ànim culer, més en l'equip que en la inflada. Vençut en el marcador i a la gespa (2-4), l'onze de Xavi té un doble al·licient pel qual batallar a Montilivi. L'important, el papable, són els tres punts que gairebé assegurarien el segon lloc. Per davant de Girona, que és l'adversari únic, amb el Madrid comptant els dies per cantar victòria i l'Atlètic vigilant per no cometre més errors que amenacin el quart lloc de la Champions.

Xavi es va desfer en elogis cap al Girona de Michel. "És un equip de Champions i no només perquè ho digui la classificació, sinó pel nivell amb el qual està jugant", va reconèixer el tècnic blaugrana abans de desgranar totes les virtuts que atresoren el quadre gironí i que es podien resumir en una expressió: "No li falta de res".

Lamini Yamal xerra amb Fermín davant un pensatiu Xavi durant l'últim entrenament del Barça abans de jugar a Montilivi contra el Girona. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Circumstàncies adverses

Tampoc al Barça hauria de faltar-li de res, atesa la dimensió de tots dos clubs, però Xavi sosté que "moltes circumstàncies adverses" han impedit que el Barça donés la real mesura de les seves possibilitats i es trobi ara acomiadat dels quatre títols i barallant amb el Girona perquè no li arrabassi el segon lloc.

És una cosa que el Barça no pot permetre's? "Si s'ho mereixen ells quedaran segons; si no, quedarem nosaltres segons", contestava Xavi, a qui no li va doldre expressar l'enhorabona al Girona i reconèixer "els molts mèrits" contrets pel rival per a estar en la privilegiada situació en la qual es troba. "Per al futbol català és un orgull que hi hagi dos equips a la Champions".

L'espina clavada

Dit això, a Sant Joan Despí hi ha una espina clavada des de desembre, quan en el primer duel directe el Girona es va imposar per 2-4. Montilivi ofereix a Xavi, sobretot, la possibilitat de "demostrar que aquell dia no es va fer justícia".

"Volem prendre'ns la revenja futbolística", va admetre Xavi, que encara se sentia damnificat per un resultat injust -"vam merèixer molt més"-, però que atribuïa la derrota a la responsabilitat pròpia del Barça. "No ajustem moltes situacions per a controlar el quadrat per dins, no vam defensar l'àrea, ens equivoquem en marcatges individuals i ells van ser més contundents", va desgranar.

Aquella nit, després de la setzena jornada, el Girona es va ficar al llit líder, amb dos punts d'avantatge sobre el Madrid i set sobre el Barça, que era quart. El Madrid és ara primer amb 11 punts més que el Barça, que al seu torn posseeix dos més que el Girona.