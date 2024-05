«Des que estic a la Federació, la Canya és un club exemplar», explica el delegat territorial de la FCF, Jordi Bonet, a Diari de Girona. Aquests dies, al voltant del club garrotxí hi ha hagut molta polèmica, arran de la denúncia d'un àrbitre d'una agressió de l'entrenador del juvenil. L'àrbitre va trucar als Mossos d'Esquadra i va ser atès a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Com va informar Esport3, a la denúncia consta que el presumpte agressor va disculpar-se més tard. Malgrat que, en un primer moment, van negar els fets, la Canya ha enviat una carta de disculpa a la Federació. Perquè els àrbitres de Girona, fent suport al seu company, estaven tan enfurismats que van publicar un comunicat en què es negaven a xiular cap més partit del club, amb independència de la categoria. «En cap moment el Sr. Moreno (entrenador juvenil) llança una petita empenta, tal com fa constar el club en les seves declaracions, sinó que aquest, va entrar en el terreny de joc un cop expulsat per fer-li dos cops de puny al Sr. Casado (àrbitre), tirant-lo a terra. Tot seguit, el Sr. Moreno va procedir a colpejar al Sr. Casado amb nombroses puntades fins que els jugadors d'ambdós equips van intervenir per evitar mals majors. Considerant els fets i les declaracions públiques fetes pel club, hem pres la següent decisió: no xiular a aquest club en cap de les seves categories, ni en camp local ni en camp visitant, en senyal de protesta, fins que aquest club prengui les mesures oportunes».

I les mesures, després de demanar disculpes, han provocat que la Federació Catalana de Futbol hagi inhabilitat l'entrenador amb nou mesos de sanció, a banda del tema judicial, que queda entre l'àrbitre i el mateix entrenador. «Per la cagada d'un entrenador no podem criminalitzar a un club i això és el que vaig dir als àrbitres quan aquests em van fer arribar la carta», comenta Bonet, que continua: «Automàticament, quan em van demanar que s'actués, vaig parlar amb els dirigents de la Canya. Llavors, ells van enviar-me una carta a la meva atenció on es posaven a disposició del que fes falta i on condemnaven qualsevol acte de violència. Això ho vaig traslladar als àrbitres i ja s'ha acabat». Els àrbitres, doncs, xiularan els partits de la Canya.

Nació Digital va publicar la carta que la Canya va enviar a Bonet: «Tota la junta directiva i components de tot el club estan molt afectats per aquest fet que és la primera vegada que ens passa. També volem deixar clar que el nostre club sempre ha estat en contra de qualsevol mena de violència.»

Bonet, d'altra banda, vol mostrar «tots els meus respectes a l'àrbitre agredit. Estem a la seva disposició. Per això mateix a l'entrenador li han caigut nou mesos de sanció. Nosaltres continuarem treballant perquè aquestes coses no passin. Intentem lluitar per evitar-les», finalitza.

