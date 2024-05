Susinskas, amb un 53,1%, és el millor triplista de l’ACB

En ple estiu, el darrer dia del juliol passat, el Bàsquet Girona anunciava el fitxatge d’un aler lituà, Mindaugas Susinskas, procedent del Niners Chemnitz alemany. Era el setè reforç de la plantilla, i la seva carta de presentació acreditava 9,8 punts, 3,6 rebots i 2,2 assistències. Deu mesos després, a punt d’acabar la segona temporada seguida del club a l’ACB, Susinskas, en silenci, sense fer massa fressa, ha emergit com un expert triplista. De fet, el millor de la lliga ACB amb un percentatge del 53,1%. Són 43 cistelles des de més enllà de 6,75 en 81 intents.

En el seu primer any a l’ACB, el lituà té aquests números: 6,3 punts en 15 minuts de joc de mitjana, 2,4 rebots i 0,9 assistències. La seva millor actuació la va firmar contra l’Obradoiro, en un partit clau, aportant 16 punts, el passat 3 de març, aquell matí de diumenge que Juani Marcos va salvar de manera miraculosa sobre la botzina (78-77) contra un rival directíssim. Susinskas també va ser determinant dissabte passat contra el Bilbao, en el partit que va servir per celebrar la permanència virtual del Bàsquet Girona a l’ACB. Els seus vuit punts (2/2 triples) van ser clau.

Amb el seu 53,1% d’encert, l’aler lituà lidera el rànquing de l’ACB per davant de jugadors com Tobias Borg (Andorra, 51,8%), Joan Sastre (Tenerife, 49,3%), John Shurna (Gran Canària, 49,1%), Álex Abrines (Barça, 47,4%), Mathieu Kamba (Palència, 45,2%) i Darío Brizuela (Barça, 45%), entre d’altres. Mindaugas Susinskas ho ha jugat tot aquesta temporada i té tres partits, Baskonia, Gran Canària i Saragossa, per confirmar-se com a l’expert triplista que és.