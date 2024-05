Cop dur per al Garbí en les seves aspiracions d'ascens (26-29)

El Club Handbol Garbí hi ha estat molt a prop, però ha acabat cedint en els últims minuts d'un partit molt igualat contra l'Agustinos Alacant (26-29). La derrota en el primer dels tres partits del play-off per pujar a Lliga Nacional complica les aspiracions d'ascens dels palafrugellencs, que han vist com els seus rivals han empatat.

Demà s'enfrontaran a l'Oscatech Osca (19:30 hores) i diumenge al Madrid Maravillas (13:00 hores).