El Bàsquet Girona assalta Gran Canària (78-86)

La permanència ha alliberat aquest Bàsquet Girona. Treure’s de sobre el neguit de caminar, permanentment, pel filferro ha fet treure el millor de si d’uns jugadors que, potser sí, com deia Fotis Katsikaris dijous en la prèvia, si això durés un mes més serien capaços de mirar cap amunt. Ahir, a Las Palmas, el Bàsquet Girona hi va tornar a fer saltar la banca, com havia fet la setmana passada a Vitòria, contra un Gran Canària que necessitava guanyar per arribar als play-off en la millor posició possible. I això que Katsikaris tenia baixes extremadament sensibles com les del lesionat Ike Iroegbu, i la de Pons, per motius personals. Aquella suor freda que durant gran part de la temporada han generat els desplaçament, s’ha acabat convertint en un plaer després dels triomfs de prestigi de Vitòria i anit a Las Palmas, refrendat en un espectacular últim quart on els gironins van anotar 30 punts.

Qui pensés que el Girona aniria a Las Palmas de turisme anava ben equivocat. Es va poder comprobar ja al descans, amb els gironins guanyant d’un (40-41) després d’un tir lliure de Susinskas en la darrera acció. L’equip de Katsikaris ja havia dominat el primer quart (21-22) i de sortida en el segon, amb dos triples seguits de Vila, havia aconseguit marxar de 7 (21-28), tot i que un parcial local d’11-0 a base de triples (Pelos, Slaughter i Albicy) havia tornat a posar el Gran Canària per davant (32-28). Els de Lakovic vivien gràcies al seu encert exterior, però els gironins no només estaven vius, sinó que dominaven.

El Gran Canària va obrir la segona part amb un 6-0 de parcial (46-41). Això sí, els gironins mai van deixar d’estar dins del partit, agafats a un inspirat Djordjevic, malgrat que els canaris se’n van anar de vuit (64-56). El millor estava per arribar.

Susinskas, Sergi Martínez i Birch van deixar el Girona a dos a l’inici del darrer quart (64-62) amb un parcial de 0-6. Els triples de Juani Marcos i Sergi Martínez, respostos entre mig per Slaughter, ho deixaven tot a l’aire (69-68). Birch empatava el partit amb un tir lliure (69-69) a sis minuts del final i Fjellerup, també des de la línia de personal, posava el Girona per davant després de molts minuts (70-71). La diferència la van ampliar Marcos i Djordjevic (70-75). Faltaven tres minuts. Birch, amb un 2+1, va posar el Girona set amunt (71-78) i l’americà també assegurava el 73-80. Susinskas va sentenciar a 1:30 amb un triple (75-83), que va respondre per l’equip canari Slaughter (78-83). Colom, a 27 segons del final, va anotar un tir lliure (78-84) abans que una antiesportiva a Marcos firmés el 78-86 final. Tretzè triomf per als gironins, que aspira seriosament a acabar 11è. De moment ja ha atrapat al Bilbao.