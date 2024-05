Dura derrota del Bisbal contra el Llíria a la fase d'ascens (63-41)

Llíria és el bressol del bàsquet valencià, fins i tot amb un passat ACB de dues temporades entre 1991 i 1993. Llíria vol tornar a recuperar l'esplendor perduda i, per a ells, el primer pas és arribar a LEB Plata. Van apostar fort per organitzar la fase d'ascens i avui, amb el pavelló Pla de l'Arc ple, han passat per sobre d'un Sol Gironès Bisbal Bàsquet que ho ha passat realment malament. Per als gironins, les opcions de pujar s'esgoten, sobretot perquè la dura derrota d'aquest vespre (63-41) li complica, i molt, l'èxit en el cas d'un triple empat final en la lluita pel segon lloc en funció dels resultats de demà. En l'altre partit de la jornada el Camper Eurogaza, el rival dels gironins en la darrera jornada, ha tombat l'Uros de Rivas (54-49).

Si en la primera jornada van ser els petits detalls els que van condemnar el Bisbal, en aquesta segona la derrota ha arribat després del vendaval de l'equip local, que ha marxat al descans guanyant de 22 (44-22, després d'un triple de Toni Espinosa), amb un festival de triples (vuit en total, quatre dels quals d'Edu Martínez). Als gironins no els sortia res ni en defensa ni en atac. Al primer quart només han sigut capaços de fer sis punts (triples de Viejo i Toni Espinosa) i al descans acreditaven un insuficient 6/31 en tirs de camp.

Amb el partit coll amunt, a la segona part el primer objectiu havia de ser mirar de reduir la diferència. Tot i que el Llíria s'ha encallat ofensivament, els triples ja no els entraven amb tanta facilitat, els gironins tampoc han afinat en atac i el marcador ha seguit impossible de retallar en gran. A 3 minuts per tancar el tercer quart, els valencians dominaven 51-28. Una lleugera millora del Bisbal a partir d'aquell moment els ha permés tancar el parcial 17 avall (53-36). L'últim quart tampoc ha servit per a massa res i el Bisbal ha acabat perdent de 22 (63-41). Demà hauran de guanyar de la màxima diferència possible al Camper Eurogaza (17h) i esperar que el Llíria tombi l'Uros de Rivas. En el triple empat amb els madrilenys, els gironins i els andalusos, la segona posició, que permet una repesca per a l'ascens diumenge, seria pel que tingui millor average.