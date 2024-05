El Bàsquet Girona vol el premi d'Europa per arrodonir un gran tram de final de temporada

Després d’encadenar onze derrotes consecutives lluny de Fontajau, era pràcticament impensable que el Bàsquet Girona pogués donar la sorpresa en dues pistes d’alta complexitat com les del Baskonia i Gran Canària. Però com si amb la salvació matemàtica l’equip s’hagues tret un pes de sobre, els de Katsikaris van mostrar la seva millor versió a domicili a Vitòria i Les Palmas i si avui fan els deures davant el Saragossa (18.30 h., Movistar Deportes 2) s’hauran guanyat el dret a jugar la Basketball Champions League la pròxima temporada.

Només val la victòria per aconseguir un bitllet per a la fase prèvia d’aquesta competició. I no serà gens fàcil, perquè tot i que la dinàmica dels aragonesos és just oposada a la dels gironins, es juguen el mateix. Els de Porfi Fisac tenen una victòria menys que els del Bàsquet Girona, però en qualsevol situació d’empat entre aquests dos equips o incloent-hi també Bilbao i/o Andorra, els de Katsikaris quedarien relegats a la dotzena, tretzena o catorzena posició. Quedar dotzè o tretzè permetria classificar-se per la FIBA Europe Cup, la quarta competició europea, i la catorzena deixaria els gironins fora d’Europa.

A aquest duel decisiu, els dos equips hi arriben en condicions físiques similars havent jugat fa menys de 24 hores, però amb ànims ben diferents. Mentre que els gironins van aconseguir una victòria de prestigi al Gran Canària Arena (78-86), on aquest curs només hi havien guanyat Barça i Tenerife, el Saragossa va caure a casa després de veure’s superat en la segona part per un Granada que s’hi jugava la supervivència a l’ACB (77-84).

També serà important l’impuls de Fontajau per donar un últim alè als seus jugadors, que arriben justos de forçes. Katsikaris va admetre en la prèvia que «la situació no és la millor» per afrontar aquest duel, i va apuntar que només fan una sessió de recuperació i de vídeo. El preparador grec tindrà el dubte de Maxi Fjellerup, que va patir un cop fort al genoll en el matx a terres canàries, i la referència, Ike Iroegbu, és gairebé baixa assegurada. Per altra banda, sí que podrà comptar ja amb Yves Pons. Tot i així, l’experimentat entrenador del Bàsquet Girona confia amb que «els jugadors donin el màxim, fins a l’ultima gota de suor», va assenyalar.

Sobre el rival, que només ha guanyat quatre partits en tota la segona volta i no ha guanyat a domicili en tot el 2024 -l’últim triomf va ser a la pista del Tenerife el 22 de desembre-, Katsikaris va comentar que té unes referències molt clares com Bell-Haynes o Yusta, que està en un gran moment de forma. A més, dels aragonesos va destacar que tenen un joc molt equilibrat entre dins i fora, i en aquest sentit va recordar que presenta algunes similituds amb el Gran Canària, ja que «posa moltes pilotes a dins la pintura».

Per la seva banda, Quino Colom, que ve de completar una bona actuació davant el Gran Canària amb nou punts i 21 crèdits de valoració, va declarar que «intentarem mantenir el bon ritme dels últims partits, fixant-nos en el que podem fer bé i no e les excuses». Del Saragossa, va dir que «juga bastant bon bàsquet i que és una mica imprevisible», una de les característiques dels equips de Forfi Fisac. A més, com el seu tècnic, va advertir de Haynes i Yusta com a principals referències i del perill del joc interior.

L’anotació del Saragossa està repartida fonamentalment en quatre jugadors: la tripleta exterior formada per Bell-Haynes, Santi Yusta i Mark Smith, i l’interior Michael Watt. També s’han de tenir en compte els fonaments de dues altres peces interiors com Emir Sulejmanovic i Dejan Kravic. Una de les batalles importants pot ser en el rebot, ja que el Bàsquet Girona és segon amb 37,36 captures i el Saragossa cinquè, amb 35,73. També serà important minimitzar les pèrdues, ja que els dos equips són els que pitjor cuiden la pilota de tota la competició.