El Bisbal Bàsquet venç al Camper i continua viu en les fases de Leb Plata (72-63)

L'equip de Carles Rofes sobreviu a l'última oportunitat per continuar lluitant per l'ascens a Leb Plata. Els bisbalencs estaven obligats a guanyar al UCB Camper i, fer-ho amb una diferència de sis punts o més per passar l'examen. I així ha sigut. El partit ha sigut una anada i tornada entre ambdós equips. La determinació bisbalenca ha sigut vital per obtenir el triomf.

Per continuar amb l'aventura cap a Leb Plata, el Bisbal Bàsquet depèn del Llíria el qual ha de guanyar a l'Uros (19:15 / Canal FEB). D'aquesta manera l'equip de Carles Rofes passaria a la següent eliminatòria mitjançant la repesca.