El Bàsquet Girona perd contra el Saragossa el bitllet a Europa (79-89)

El conjunt de Fotis Katsikaris ha vist, després d'una gran remontada en el tercer període, se li ha escapat el partit en l'últim minut del duel. Dues pilotes perdudes i dos triples del rival han sentenciat el partit. El Bàsquet Girona perd l'onzena plaça i, acabarà entre la tretzena i la catorzena, a falta d'acabar la jornada.

L'inici contra el Saragossa i l'enfrontament contra el Gran Canària ha començat de la mateixa manera i, també, amb les mateixes sensacions, amb errors defensius i els jugadors necessiten un petit rodatge per entrar en calor.

Del 6 a 11 en el marcador amb domini visitant en el rebot i en el ritme de partit, s'ha passat al 9 a 11 gràcies a les bones defenses locals i a un triple de Gabe York (24 punts).

La lluita del rebot ha sigut clau durant tot l'enfrontament. Cap dels dos equips ha tingut bons registres, segurament a causa d'haver jugat feia dos dies un altre partit, però el Saragossa tenia la consigna clara d'obtenir segones i terceres oportunitats seria vital per endur-se la victòria.

El primer període ha tingut nom i cognom, Casademont Saragossa. L'equip entrenat per Porfi Fisac ha deixat al Bàsquet Girona en només 11 punts. Una marca molt baixa per l'equip gironí. Amb només reaccions momentànies no pots guanyar un partit a l'ACB. D'aquesta manera ha anat sumant punts el Bàsquet Girona. Sense encert, amb petites desconnexions que el rival ha aprofitat, el conjunt gironí ha donat una imatge molt diferent dels últims enfrontaments.

Quino Colom, el capità de l'equip, ha liderat la petita reacció del segon període per acostar una mica en el marcador al seu equip. Un parcial de 10 a 7 a favor i, juntament amb els canvis tàctics proposats per Fotis Katsikaris feien una sensació de connexió entre els jugadors feia que el Saragossa comences a veure el partit més difícil. Tot i això, els visitants han dominat la faceta rebotejadora (15 a 23) els primers vint minuts del partit, aspecte clau que el Bàsquet Girona ha liderat durant tota la temporada.

Set punts consecutius de Gabe York, l'últim reforç del Bàsquet Girona, en menys de dos minuts han encès Fontajau i han igualat el marcador. Els visitants s'han vist sorpresos per l'energia gironina i, sobretot, pels ajustos defensius els quals han privat de trobar bones situacions de llançament.

Un tap d'Èric Vila després d'una gran defensa individual i, un triple, el cinquè, de Gabe York ha sigut el colofó de la remuntada. Del silenci a l'alegria desenfrenada. El Bàsquet Girona ha netejat la pobra imatge dels primers vint minuts en només tres del tercer període.

La defensa cada vegada era més exigent, però, per en contra de la lògica, l'encert augmentava, tant per part local i visitant. Un dels últims bitllets a Europa estava en joc. Quan faltava només un minut per acabar el tercer període, Sergi Martínez anotava un triple per augmentar la diferència fins als 4 punts, la màxima fins al moment, en aquell precís moment el Bàsquet Girona estava jugant al nivell més alt de la temporada. I per si no havia sigut poc, Sergi Martínez repetia la gesta amb un altre tiple que ha fet embogir Fontajau. En total, 35 punts en un sol període quan en els primers dos períodes n'havia anotat 32 en total.

I el de Rubí, ho ha continuat on ho havia deixat, anotant un llançament des de la llarga distància. Quan l'eufòria ha disminuït, ambdós equips han buscat fer mal en els punts dèbils del rival. El Saragossa buscant als seus jugadors interiors i els tiradors a les cantonades i els gironins anotant des de la llarga distància i, aprofitant la defensa de canvis dels visitants.

L'eufòria s'ha anat apagant juntament amb el ritme de partit. Quan el ritme és lent, el conjunt de Fotis Katsikaris pateix. I així ha sigut quan a falta de menys de dos minuts el Saragossa ha empatat el partit (77-77). Un minut després, els visitants han tornat a capgirar el marcador amb un llançament des de la llarga distància. I han repetit la gesta, Santi Yusta ha sumat un altre triple per posar el 77 a 83.

En l'últim minut el Saragossa no ha comès cap error i, en canvi, el Bàsquet Girona ha dubtat en llançaments i ha perdut pilotes vitals per capgirar el marcador. Final tràgic després d'una gran segona part.