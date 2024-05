L’ascens del Bisbal, la boda del president i un viatge llampec de Llíria a Peralada

Podia semblar un dilluns més, avui, en l’institut de Palafrugell on Joan Bassa és professor. A un quart de nou del matí tocava Matemàtiques als alumnes de quart d’ESO i allà hi era ell, tot un president del Sol Gironès Bisbal Bàsquet que venia de viure el cap de setmana més «màgic» de la seva vida. El del seu casament amb la Clàudia, a Peralada, però també el de l’ascens del club que porta el cor a la tercera divisió del bàsquet espanyol, la LEB Plata. Un còctel d’emocions impossible d’explicar en paraules, però ho intentarem, que també va ser molt especial per a Joan Ferrer, un altre pilar de l’entitat, director esportiu i assistent del tècnic Carles Rofes, que després de recórrer 1.000 quilòmetres en un viatge llampec Llíria-Peralada-Llíria per no perdre’s la cerimònia ni la final de diumenge, per una promesa va viure els últims minuts de l’històric partit contra el Bilbao fora del pavelló. Ho admeten tots dos: «estem bojos, a la Bisbal».

Bassa es va casar dissabte a la tarda, mentre l’equip afrontava els últims minuts del partit contra el Camper Eurogazar, on una victòria per més de set punts, si més tard l’Uros de Rivas perdia contra el Llíria, els obria la porta de la repesca per l’ascens com a segons de grup. Va ser una bogeria. El president va intentar aïllar-se, però admet que «quan anava a firmar, vaig aixecar el cap i vaig veure que ja ho estaven celebrant». L’endemà no va poder veure la final perquè entrena l’equip femení i jugaven la darrera jornada, en horari unificat, al pavelló Vell, coincidint amb el Bilbao-Bisbal de l’ascens. Van seguir el partit des de la banqueta, amb els mòbils, com també ho feien els espectadors que hi havia a la grada. I quan el partit es va acabar amb victòria i salt a LEB Plata, l’eufòria també es va desbordar. «Tenia previst demanar un temps mort per aturar el partit i celebrar-ho, em va costar una mica però ho vam aconseguir, ens vam abraçar i vam cantar l’himne», recorda, emocionat.

Joan Ferrer celebrant la victòria de dissabte durant el casament de Joan Bassa. / Bisbal Bàsquet

A la cerimònia de Peralada, entre els convidats, no hi podia faltar Joan Ferrer, director esportiu i assistent de Carles Rofes. Divendres era a Llíria i la nit després de perdre el segon partit contra els amfitrions, començava un viatge llampec fins a Peralada per no perdre’s la boda del seu amic. Un cop allà, va anar seguint el partit de dissabte i no va poder reprimir l’emoció, per partida doble. Ell, que era un dels encarregats de fer un discurs als nuvis. «Quan vaig començar perdíem de dos i quedaven set minuts», explica i, de cop, poc després «gent del club que també hi havia allà em feien senyals que a falta de 24 segons guanyàvem de més de vuit». Ho van anar a celebrar i, allà mateix, li van fer veure que l’equip havia guanyat sense ell i que potser millor que no tornés a Llíria. Però Ferrer els va convèncer, això sí, fent una promesa: estaria a la banqueta amb la mateixa roba que duia a la boda i, en cas que l’equip anés perdent, sortiria del pavelló.

I així va ser com diumenge, al costat de Carles Rofes, hi havia Joan Ferrer de vint-i-un botons i corbata, el mateix que quan a l’últim quart el Bilbao es va posar per davant va complir allò que havia compromès. «Vaig marxar del pavelló, lluny, potser a un quilòmetre, per no sentir la fressa ni l’ambient. Mentrestant els responsables de xarxes del club m’anaven enviant el minut-resultats i qui tenia la pilota, i així vaig viure la remuntada», detalla. Mort de nervis, va respirar i es va deixar anar quan el seu germà el va trucar per dir-li el que somiava escoltar: «vine corrents, queden 24 segons i ho tenim». Deu minuts més tard, amb el partit acabat i els jugadors, tècnics i aficionats desplaçats a Llíria celebrant la gesta, es va fondre amb ells qui sap si, fins i tot, amb alguna llàgrima als ulls. Allà va començar una festa que va seguir mentre el Llíria, que havia pujat dissabte, feia la seva rua de celebració, i que va continuar a l’autobús de tornada cap a la Bisbal, on arribaven aquesta matinada a quarts de quatre. Unes hores més tard, tots els protagonistes d’aquest somni eren a la feina, això sí, contents d’haver escrit una plana històrica, que dissabte celebraran en gran al poble amb tots els aficionats. I després tocarà buscar recursos i companys de viatge per al repte de Plata, però això és una altra història, i també acabarà bé.

