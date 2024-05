«Envoltat de nanos que tiren el carro com bèsties, o pujo a l'onada o em quedo fora»

Diumenge, primer partit del play-out a Alcoi. Com ho afronten?

És el tercer any seguit que el juguem. La situació no és agradable, perquè som en una final per no baixar, però a la vegada estem contents per no haver descendit directament. Els contraris ens empenyien i ara tenim un rival duríssim i potent al davant, que ha estat per damunt nostre tot el curs. Estem animats i il·lusionats per tirar-ho endavant i ho donarem tot perquè sigui així.

Veu similituds amb les altres finals jugades?

Cadascuna és diferent. En la primera, el Palafrugell era el favorit. Vam aconseguir el factor pista i hi havia unes circumstàncies que no són les actuals. Contra l'Arenys, el curs passat, els favorits érem nosaltres. Vam guanyar les dues. I aquest any, ho és l'Alcoi. En la Lliga, vam perdre allà i ens vam imposar a Girona. Però tot dependrà de qui aguanta millor la pressió perquè només serveix la victòria. O sortim a guanyar o ens endurem un gerro d'aigua freda. I si no guanyem a Alcoi, serà molt difícil fer-ho dos partits seguits.

Ha estat una temporada estranya, amb canvi d'entrenador inclòs.

No és de bon gust que passin aquestes coses, però va ser una resolució que va dictar qui ho havia de fer i s'havia de respectar. Els jugadors hem de fer la nostra feina i fer-ho el millor possible dins la pista, perquè a fora ja hi ha altra gent que s'ocupa. Només puc dir que ens hem entregat completament tant amb Ramon Benito com amb Xavier Garcia Balda.

Es van sentir responsables de la destitució de Benito?

La culpa és de tots, per descomptat. Perquè si els resultats haguessin anat molt bé, això no hauria passat. Els jugadors tenim part de responsabilitat, sí, però a vegades s'han de prendre decisions. El jugador l'únic que pot fer és continuar lluitant pel club que defensa.

El vestidor s'ha adaptat bé a Balda?

No hem tingut cap problema. És una persona que, des del minut u, ens ha transmès molta esperança. També ens ha insistit en la mentalitat d'un nou sistema de joc i ens estem integrant molt bé a la seva filosofia. No diria que un és millor i l'altre pitjor. En Benito i en Balda són dos tècnics diferents; però tots dos han aportat moltíssim al grup. En Xevi ja té experiència en situacions com l'actual i és capaç de contagiar-nos perquè tot acabi com pretenem.

Què suposaria que el Garatge Plana Girona descendís d'OK Lliga?

Sembla un tòpic, però encara que involuntàriament ens passi pel cap que pot passar, no podem pensar que baixarem. És que no podem, és inviable. Per quina raó? Perquè encara estem vius. Serà molt complicat i ens haurem de buidar, però hem d'estar positius. En això estem treballant.

Els passa molt pel cap, però?

Si no poguéssim mantenir el Girona a l'OK Lliga, i no només parlo per mi, perquè crec que puc fer-ho en nom dels meus companys, seria un cop molt fort. Un esportista, sigui del club que sigui, mai vol que aquest perdi una categoria. Et baralles amb el que faci falta perquè això no sigui real. Per desgràcia, els darrers anys hem estat sovint en una posició idèntica a l'actual, però ho hem acabat superant. Per què no podem fer-ho una altra vegada?

Passi el que passi, serà merescut?

Sí, sí. Si baixem, no podem parlar de mala sort ni de cap altra cosa. Serà que no haurem fet les coses bé. Però si ens mantenim, també.

Si no són favorits, significa que tenen menys pressió?

No, no. No em vull treure pas la pressió, jo. De fet, aquesta ja hi és, perquè ens estem jugant un descens; així que ho acceptem. Però dir que l'Alcoi és favorit, és ser realista. Tenen un equipàs i el factor pista. I aquests són un parell de detalls molt importants dins d'una eliminatòria d'aquest nivell. Ara, esclar, falta esbrinar què passarà dins la pista.

I vostè, ja sap què farà esportivament el curs que ve, amb independència d'aquests partits?

Ho tinc clar. A més, ja he parlat amb l'entrenador, el president i la directiva. Ja sé que tinc una edat, diguem-ne, força avançada. O digues gran, com vulguis (rialles). Faré 49 anys al juliol i vaig dirigir-me al club dient-los que entendria que busquessin un porter més jove, si és el que volen. Però em van dir que no, que compten amb mi una temporada més.

La categoria influeix?

Si ells volen que continuï un curs més, jo continuaré, sigui la categoria que sigui. Potser si ens salvem n'hauríem de parlar una mica; però si baixem, no puc marxar així; vull retirar-me deixant el Girona a l'OK Lliga.

Quin és el seu secret?

Ni penso ni noto l'edat que tinc. Envoltat de nanos que tiren el carro com bèsties, o pujo a l'onada o em quedo fora. I de quedar-me fora res, jo.

Subscriu-te per seguir llegint