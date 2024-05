Un descens i tres ascensos per acabar

La temporada regular del futbol gironí abaixa, gairebé per complet, la persiana aquest diumenge amb un descens i tres ascensos en joc com a al·licients més destacats. A Primera Catalana, Blanes i Bosc de Tosca s’enfronten en un duel a vida a mort per evitar el descens, mentre que en el pols oposat depenen d’ells per aixecar els darrers títols l’Abadessenc, a Tercera Catalana, i el Camallera i el Base Vilobí, a Quarta. La Segona Catalana acaba el 9 de juny, però el Juventus de Lloret té el primer lloc encarrilat i podria celebrar-lo aquest dissabte (17.30 h) a casa davant l’Empuriabrava-Castelló.

Primera Catalana

Selvatans i garrotxins han arribat vius a l’última jornada i depenen d’ells gràcies a un final de curs destacable. Estan empatats de punts i serà una autèntica final: el Bosc de Tosca d’Uri Santos se salva si guanya o empata perquè a l’anada el resultat va ser 2-2 i té millor diferència de gols (+3). Al Blanes d’Uri Vila només li val el triomf per mantenir-se en l’any del debut. El partit es juga aquest diumenge (17 h) al camp blanenc.

Tercera catalana

El Sauleda i el Vilablareix ja s’han proclamat campions dels seus grups i, en l’àmbit gironí, el darrer títol se’l disputen l’Abadessenc i l’Amer. Els de Sant Joan de les Abadesses afronten el darrer partit amb un punt d’avantatge i el goal average igualat -però amb millor diferència de gols (+13). El conjunt de Jordi Boix serà campió si venç, a casa, un Besalú que es juga la permanència. Un empat i fins i tot la derrota també li valdria sempre que l’Amer no guanyi el seu partit, com a local, contra un Coma Cros que és onzè. Ambdós partits es jugaran aquest diumenge (18 h) en horari unificat. En aquesta categoria, un total de cinc lluitaran per evitar el descens a Quarta: Pals, Alt Empordà de Peralada, Besalú, Cornellà del Terri i Fontcoberta.

Quarta Catalana

L’Esplais, el Vilablareix B i el Montagut s’han proclamat campions, però en joc queda el títol més car del futbol gironí. És el del grup 2, on fins a tres conjunts poden aixecar el trofeu. El Camallera de Xicu Ventalló i Lluís Juncarol és el líder amb 66 punts, els mateixos que té l’Escala B -amb qui té l’average a favor- i només un més que el Vilamalla. El desenllaç maquiavèl·lic d’aquest grup ha deixat, per aquesta última jornada, un Vilamalla-Camallera d’infart.

L’altre grup amb el primer lloc per decidir és el 5. El Base Vilobí, creat aquesta temporada sota les ordres de Toni Díaz, és líder amb un punt d’avantatge respecte a la Cellera, amb qui té l’average perdut. Els vilobinencs pujaran a Tercera si guanyen al camp del Riudarenes, novè, o si igualen el resultat dels cellerencs, que reben el Palafolls, tercer. A Quarta també s’unificarà l’horari (diumenge, 18 h).

Els equips de Quarta que no quedin campions tindran una nova opció d’ascens, a la promoció, on hi va del segon i al cinquè. Per contra, el sotscampió de Tercera es queda sense premi.

