Proposa els teus candidats

Hi ha cinc guardons en joc. Qui creus que hi hauria d'optar?

Fes la teva proposta omplint el formulari i digues a qui premiaries i per què. Un jurat expert farà la selecció dels finalistes.

Pots presentar fins a cinc candidats, un per categoria i fins el 6 de juny.

PREMI AUGURIUM

Jove promesa

Per l’esportista jove (no sènior) de més projecció de l’any. Que hagi estat seleccionat per la selecció catalana, l’espanyola i/o l’hagin fitxat per algun equip de més categoria.

PREMI MAGISTER

Valors d’un club

Per la tasca de formació que fa un club. Per fomentar i promoure entre els infants i adolescents els valors i els aprenentatges positius de l’esport.

PREMI PLAUSUS

Gest esportiu exemplar

Per l’esportista, equip o club que hagi protagonitzat algun gest de joc net (fairplay) durant la temporada.

PREMI VITAE

Llarga trajectòria

Per a un referent que hagi dedicat la seva vida a un esport determinat. Ja sigui entrenador, exjugador, president, membre staff, club centenari...

PREMI MELIUS

Millor esportista

Pel millor esportista o equip de la temporada, ja sigui per resultats, èxits o rendiment esportiu.