«Per pujar, primer s'hi ha de creure i nosaltres ho fem molt»

L'Hoquei Lloret és a dos partits de tornar a l'OK Lliga, després de perdre la categoria fa quatre temporades amb el descens a l'OK Lliga Plata. Tot i que aquest sempre ha estat el gran objectiu del club selvatà, ha arribat més aviat del que s'esperava. El tècnic Xevi Cabanas va iniciar el nou projecte fa dues temporades, fent una aposta clara per la joventut, i la seva feina s'ha vist recompensada enguany amb la classificació al play-off d'ascens. Avui els lloretencs rebran el Patí Vic al pavelló de Lloret de Mar en el partit d'anada (20:30 hores), on confien encarrilar una eliminatòria que es resoldrà d'aquí a dues setmanes a la capital d'Osona.

«M'he imaginat molts cops dirigint el Lloret a l'OK Lliga. Diuen que per aconseguir alguna cosa, primer hi has de creure. I jo hi crec. Crec molt en els meus jugadors i en la feina que hem fet fins avui dia. Penso que tenim possibilitats, si bé és veritat que l'eliminatòria es decidirà pels petits detalls i també per tenir una mica de sort. En tinc moltes ganes», explica Cabanas a les portes d'un dels partits més importants de la seva carrera com a entrenador. El tècnic lloretenc viurà la seva primera experiència en un play-off, de la mateixa manera que els seus jugadors. «Està clar que si traiem un bon resultat a casa serà positiu de cara a la tornada. Tothom vol el factor pista, però si fem un bon primer partit a casa, també ens ho podem fer venir de cara des del principi», diu.

El pavelló de Lloret de Mar s'omplirà per donar suport a l'equip de Xevi Cabanas. «La gent de Lloret està molt involucrada. Han creat una grada d'animació i també tenim el suport dels joves del club. Ens estan preparant coses que no sabem, seran sorpresa. Tothom està molt animat, fins i tot s'han fet samarretes. Fa molt bona pinta. El pavelló estarà ple, segur», comenta el tècnic. En aquest sentit, el club facilitarà l'entrada als veïns de Lloret i rodalies amb l'accés gratuït. Alhora, es desplegarà la grada reservada als rivals per als seguidors del Vic. «Tant de bo sigui una olla a pressió i puguem gaudir d'un bon dissabte», afegeix.

Jugar-se l'ascens a cara o creu, «canvia una mica el guió de tota la temporada»: «Passem d'una lliga regular, on hem anat partit a partit, a jugar-nos una eliminatòria a anada i tornada. Haurem de tenir precaució i prendre bones decisions, sense precipitar-nos. La idea és arribar al partit de tornada amb opcions de guanyar».

El Lloret, que té tota la plantilla disponible per disputar el play-off, ha tingut dues setmanes de preparació, tenint temps de jugar un amistós amb el Garatge Plana Girona, que afronta el play-out de l'OK Lliga. «Els dos equips ens ho vam prendre molt seriosament perquè tant el Girona, que lluita per no baixar, com nosaltres, que volem pujar, ens ho estem jugant tot. Ens ha anat molt bé als dos equips, sobretot a nosaltres per veure com estem de nivell respecte als equips d'OK Lliga. Hem tret conclusions molt positives, que ens serviran per encarar l'eliminatòria contra el Vic», raona Cabanas.

«Ens fa molta il·lusió jugar el play-off. El Lloret ja ha estat a l'OK Lliga en temporades anteriors i seria molt gratificant tornar-lo. Seria un premi molt gran, tenint en compte com ha anat tot», apunta. Per a l'entrenador, «el Vic és un equip amb més experiència, però també té jugadors joves»: «Penso que la cosa està força igualada. Té un joc molt directe i amb potencial ofensiu (a la lliga ha marcat 18 gols més que nosaltres), que pot ser un hàndicap, encara que nosaltres intentarem aprofitar les seves errades per castigar-les de cara a porteria. Tenim una bona defensa. Som un dels equips menys golejats de la lliga i el Vic ho tindrà en compte. Que sigui tan directe, ens pot donar moltes ocasions d'agafar-los a la contra. Crec que serà un partit obert, en el qual ambdós equips tenim opcions».

El Lloret té una bona oportunitat per fer un pas endavant a casa i agafar avantatge de cara al duel de tornada, que es disputarà a Vic el pròxim dissabte 1 de juny. Serà allà on un dels dos conjunts tocarà el cel de la màxima divisió de l'hoquei estatal.

