Regan Magarity no continuarà a l'Spar Girona

L'aler pivot ha anunciat a les seves xarxes socials que no continuarà vestint la temporada vinent l'equipació de l'Uni Girona. La no continuïtat de la jugadora sueca, escollida en el millor quintet de la lliga, és un cop dur. L'Spar Girona, que continua a l'espera de la decisió de Roberto Íñiguez de continuar o no com a entrenador de l'equip, està anunciant les jugadores que no continuaran la temporada que ve. Després d'una temporada decebedora pel que fa al joc i objectius, renovar a Regan Magarity, la jugadora amb el millor rendiment, podria semblar gairebé una obligació.

La jugadora internacional amb la selecció sueca ha aportat molts punts i rebots de forma continuada, sent una jugadora molt sòlida. Les seves mitjanes en són el reflex 13,5 punts i 7,8 rebots.