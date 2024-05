El Girona CH afronta la primera final a Alcoi per salvar la categoria

El Garatge Plana Girona afronta aquest migdia a Alcoi (12.30 h., Ok Lliga TV) el primer partit del play-out per mantenir-se un any més a la màxima categoria de l’hoquei espanyol. No és estrictament un «match-ball» perquè la sèrie és al millor de tres partits, però amb el que hi ha en joc guanyar la primera batalla pot ser decisiu. I més en el cas dels gironins, que estan obligats a vencer en terres alacantines per no perdre la categoria. Els de Xavier García Baldà ja saben què és la pressió i els nervis del play-out, perquè així és com s’han salvat les últimes temporades, però enguany hi ha la dificultat afegida de tenir el factor pista en contra. El jugador del conjunt gironí, Moi Aguirre, confia amb poder «treure profit» d’aquesta experiència acumulada en els moments de partit més díficils. «Has d’intentar estar a dins fins al final perquè són partits molt llargs», destaca.

Si ens guiem pels mèrits realitzats al llarg de la temporada, els alcoians arriben amb l’etiqueta de favorits, que no necessàriament ha de ser un factor positiu. De fet, els de la Comunitat Valenciana van encaixar un cop dur al caure a places de play-out en l’últim minut de la darrera jornada, mentre que els gironins, lluny de la permanència directa, ja estaven mentalitzats de que haurien de jugar aquesta ronda com a mal menor. Així mateix ho veu Aguirre, que assenyala que «venim aquí sense pressió perquè els favorits són ells». L’Alcoi va acabar la temporada amb 34 punts, onze més que el Garatge Plana Girona, però en els enfrontaments directes el balançés d’una victòria per cada equip. Aguirre considera que una de les claus de l’eliminatòria serà la defensa. «Som un equip que fem pocs gols, si juguem a resultats curts podem guanyar», sosté.