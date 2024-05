Montilivi també bat rècords de públic amb 225.073 espectadors

El Girona ja té un rècord més per afegir a la seva increïble col·lecció de la temporada: el de públic. Mai com aquest curs Montilivi s’havia omplert com ho fet en els divuit partits que l’equip de Míchel ha jugat a casa. De fet, a falta del darrer, divendres contra el Granada (21h) el Girona ja ha superat les xifres de tota la temporada passada, que fins ara eren les millors de la història. Si en l’anterior campanya van passar per l’estadi 217.671 espectadors, en el que portem d’any ja són 225.073, als quals s’hi haurà d’afegir els que vagin divendres a l’últim ball.

La mitjana d’espectadors se situa aquesta temporada en 12.504, molt superior als 11.456 de l’anterior. I això que l’equip de Míchel s’ha fet un tip de jugar en horaris poc agraïts. De fet, els dos partits amb més públic, els del Madrid (14.184) i Barça (14.090) són els únics jugats a casa un dissabte a 2/4 de 7 de la tarda. De dilluns i divendres a la nit, tants com vulguin, i també, sobretot a la primera volta, quan encara apretava la calor, en migdies a les 14h.

Cinc partits per sobre 13.000

Fos en la franja horària que fos era previsible que Madrid i Barça fossin els rivals amb més públic, per sobre dels 14.000 en un estadi que ara fixa la seva capacitat aproximadament en els 14.600. Per sota de les visites dels dos grans hi ha cinc jornades més on les grades de Montilivi també han fet patxoca, amb més de 13.000 espectadors. Es tracta dels duels contra Athletic (13.123), València (13.343), Atlètic (13.804), Sevilla (13.092) i Reial Societat (13.756). Només el del València va ser de dia (14h). Els altres quatre a les 21h i fins i tot el dels matalassers, una mica més tard, a 2/4 de 10 de la nit del dia 2 de gener.

El Girona ha anat creixent de públic a mida que l’obra de Míchel s’ha anat completant, fent-se cada vegada més gran. Contra Getafe, Las Palmas i Mallorca, els tres primers partits de la temporada a casa, no es va arribar als 12.000 aficionats, però a finals de setembre la visita del Madrid, amb el lideratge en joc, ja va disparar l’expectació. Des d’aquell dia només s’ha baixat de 12.000 espectadors tres vegades: contra l’Alabès un dilluns de desembre a la nit (11.812) i, sobretot, contra el Rayo Vallecano, un altre dilluns, a finals de febrer, on a més a més diluviava sobre la ciutat. Davant dels madrilenys, i veient l’aiguat que queia, ja va ser molt fregar els 9.000 seguidors a la grada. És la pitjor entrada del curs. La pluja també va ser protagonista el dia de l’Osasuna (11.598), i el del Betis, on no obstant això, van acabar anant al camp 12.774 persones. L’ocupació de l’estadi, és, en qualsevol cas, una de les més altes de la lliga, per sobre del 85%.

Futbol i ACB, èxit total

Dissabte passat aquest mateix diari publicava les dades d’assistència a Fontajau en els partits del Bàsquet Girona a la lliga ACB, que també han crescut respecte la temporada passada i han batut rècords. En els 17 partits d’aquest curs, 84.639 persones han passat pel pavelló gironí, una mitjana de 4.978 per partit. Entre el futbol de Primera i el bàsquet masculí d’elit, doncs, han reunit aquesta temporada 309.712 aficionats, que acabaran sent més quan s’hi sumin els que divendres vagin a veure el Girona-Granada. Si el curs passat entre Girona FC, Bàsquet Girona, Uni i Garatge Plana Girona, els quatre equips de Primera de la ciutat, van reunir uns 380.000 assistents, tot apunta que aquest any aquesta xifra es superarà i fregarà, si és que no supera, els 400.000. Entre el Girona FC, el Bàsquet Girona i l’Uni s’arriba a més de 15.000 abonats. En els partits del Girona d’hoquei les entrades són més modestes, però els partits que es disputen a Palau de l’OK Lliga solen reunir entre 200 i 300 espectadors.

