Catalunya convoca Èric Garcia i Aleix Garcia

El seleccionador català ha donat aquest matí la llista definitiva de jugadors per al partit del dia 29 de maig que enfrontarà Catalunya amb Panamà a la Nova Creu Alta de Sabadell (19:00). A la convocatòria hi figuren dos jugadors del Girona: Aleix Garcia i Èric Garcia. A més a més, la llista de vint futbolistes també compta amb tres gironins, el lloretenc Sergi Cardona (Las Palmas), el palafrugellenc del Sevilla, Joan Jordán i el migcampista de Campllong del Granada, Gerard Gumbau. Els ex del Girona, Oriol Romeu (Barça) i Ramon Terrats (Vila-real) també hi seran.