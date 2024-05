L’Espai Gironès ajuda el CPA Girona per anar al mundial d'Itàlia

L'Espai Gironès de Salt ha signat un conveni de col·laboració amb el CPA Girona per donar suport a la seva participació i desplaçament al Mundial de patinatge, que se celebrarà del 6 al 22 de setembre a Itàlia. El centre comercial aportarà 1.000 euros per ajudar en les despeses i el club donarà visibilitat al l'Esapi Gironès, com a patrocinador, en els seus suports digitals de xarxes i web, a més dels suports que es desenvolupin amb motiu del campionat, com poden ser díptics, fulletons o cartells, entre altres.

El gerent del centre comercial, Pau Jordà, i la presidenta del CPA Girona, Àngela Garcia, han signat el conveni, en una trobada a les instal·lacions de l’Espai Gironès. L’any passat, l’Espai Gironès també va donar suport a la participació i desplaçament al campionat celebrat a Colòmbia.

El CPA Girona, amb 24 patinadores d’entre 15 i 25 anys en la modalitat de xou gran, està situat al capdavant del patinatge artístic d’arreu del món, i compta amb un palmarès de medalles d’or, plata i bronze en diferents competicions en l'àmbit estatal i mundial.

El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, ha destacat la gran tasca desenvolupada pel CPA Girona al llarg dels anys, els valors que representa i l’esforç en el patinatge de formació portant el nom de Girona al nivell més alt del patinatge artístic mundial.

La presidenta del CPA Girona, Àngela Garcia, ha manifestat: «Estem molt contents de renovar el conveni de col·laboració entre el CPA Girona i l'Espai Gironès. Aquest acord representa un pas important en la nostra recerca de suport per finançar el viatge a Rimini on se celebrarà el Mundial de Patinatge Artístic. El nostre grup de xou gran ha aconseguit classificar-se per representar la nostra ciutat a l'esdeveniment, però les despeses associades amb un equip de 24 patinadores i els seus respectius tècnics són molt elevades. Estem segurs que aquesta col·laboració ajudarà a fer possible aquest somni de les nostres patinadores».