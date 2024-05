«Veure algú amb una samarreta meva m’il·lusiona més que un triple»

Mar Ibern va debutar la temporada passada amb l’Spar Girona a la Lliga Femenina i aquest curs ha jugat a Lliga Femenina 2 amb el Tordera Uni Girona. Però aquesta aler-pivot de 25 anys, natural de Sant Celoni, també és dissenyadora i acaba d’estrenar Gatamagat, una innovadora línia de samarretes on promociona, amb humor, frases fetes en català.

Què és més complicat, triomfar en l’esport d’elit o en el món de la moda?

Ostres, bona pregunta! Depèn de com t’ho agafes i del que significa per a tu triomfar. En el bàsquet d’elit hi ha diferents maneres de triomfar. Potser uns objectius són suficients, per a tu, en l’esport, i en canvi per a algú altre, no. Tot és relatiu. En la moda també, tot és anar complint els teus petits objectius i mirar d’anar creixent. Què és més difícil? No sé si ho sabria dir. En la moda hi ha moltíssimes i moltíssimes marques, roba de molts tipus, molta varietat, potser pot semblar més difícil, però quan mes t’especialitzes, com en el meu cas, fent samarretes en català, menys competència. Tot és relatiu.

Mar Ibern amb una de les samarretes / .

Per què una línia de samarretes i per què fent promoció de frases catalanes?

He estudiat disseny gràfic i vaig crear fa un any la meva marca personal a través de la qual faig diversos projectes. El meu cunyat és programador, té idees creatives, i li va semblar que podíem fer una cosa xula. Al meu poble, Sant Celoni, van fer un concurs on els artistes podíem mostrar els nostres treballs. Jo vaig fer un projecte de frases catalanes per a l’aparador d’una botiga, penjava frases al costat d’un disseny. El meu cunyat deia que ho havia de vendre, que podria estar bé fer samarretes, però al principi ho veia tot agafat una mica en pinces. A partir d’aquí va començar tot. Ja tenim sis dissenys. La meva samarreta preferida és la dels castellers, amb el lema «l’art de volar tocant de peus a terra», que m’he inventat jo. La marca pretén agafar tradicions i dites de la cultura popular catalana i posar-li un toc d’humor. En tinc una altra amb el lema «Estàs com un llum, però brilles com mai».

Què tenen d’especial les samarretes?

Són de qualitat, amb un certificat de sostenibilitat , i cotó 100%. El que ens diferència de la resta és aquest punt d’humor, de disseny. Fem servir diferents colors, tot i que la blanca i la negra són les mes portables i les que més es venen. També en tenim de marró, blau, lila...

Hi ha gat amagat en aquest projecte?

Nooo, de cap manera (riu)! El nom ve d’una suma d’idees. A part de ser una dita molt xula en català, tot i el seu significat, amb Gatamagat.cat juguem amb el cat de Catalunya i el gat, i també amb el doble significat de les dites. «Hem begut oli, però no era d’oliva», per exemple, surt en un disseny. Tenim sis dissenys després d’haver començat des de zero fa un parell de mesos, compartint el projecte des del meu instagram. Pensava que amb la gent propera podria començar a sobreviure, però realment tenim més comandes de gent que no coneixem que no pas que sí. He enviat samarretes a Girona, Vilafranca, Tarragona.... és emocionant. Fins ara només venia on-line, a partir de ja també hi haurà samarretes nostres a una franquícia de Parlem a Mataró.

Què emociona més, un triple guanyador o veure algú amb una samarreta seva?

Depèn de què guanyis. Ara mateix, si em trobo algú amb una samarreta meva, de Gatmagat, li demano que ens fem una foto, em faria molta il·lusió. Un triple guanyador és una eufòria inexplicable, no ho estic menyspreant, però actualment potser m’il·lusiona més la moda, a no ser que fos el triple guanyador d’una Eurolliga, per exemple. No passo pàgina del bàsquet, a l’estiu jugo 3x3 perquè m’agrada massa. La vida són etapes i ara el que més il·lusió em fa són les samarretes.

Mar Ibern amb una samarreta de la seva marca / Cedida

Què li ha donat el bàsquet?

Moltes coses. A part d’una de les millors experiències de la meva vida que va ser anar a estudiar als Estats Units. Vaig marxar sent una nena i vaig tornar sent una dona, no tenia ni el nivell d’anglès, però em vaig tirar a la piscina perquè no volia quedar-me amb l’espina del ‘i si ho hagués fet?’. El màxim que em costava era un vol de tornada abans d’hora. Allà vaig guanyar un anell de la lliga universitària i va ser una experiència brutal. Debutar amb l’Spar Girona a la Lliga Femenina va ser un somni complert, no m’ho hauria imaginat mai. Sempre m’ha costat valorar fins on puc arribar en el tema del bàsquet, soc reservada i realista i potser em passo.

Què li va faltar per quedar-se a l’elit?

Com que no soc María Araújo no podia dedicar-me només al bàsquet a jornada completa, i l’esport d’elit no és compatible amb cap feina. Havia de triar perquè econòmicament no era suficient. M’hauria agradat molt poder-m’hi dedicar. Però havia d’enfocar-me al meu projecte, que era el disseny gràfic, amb la marca Inspira’m, i amb les samarretes. Havia de triar i em vaig quedar amb la feina, la meva altra gran passió.

